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EA執行長透露 未來將以雲端串流遊戲體驗發展為重

2019-09-13 08:36楊又肇

去年宣布以14.99美元提供包月遊玩所有遊戲內容的全新Origin Access Premier會員訂閱服務，後續更透露著手準備代號Project Atlas雲端串流遊戲服務。而就稍早EA執行長Ken Moss說明，未來將會著重雲端串流遊戲使用模式，藉此讓使用者能透過任何平台裝置隨時遊玩遊戲內容。

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相比針對單一裝置平台提供訂閱服務，包含微軟、Google在內廠商所推行的雲端串流遊戲服務 ()，將鎖定跨平台裝置使用遊玩模式打造，藉此讓遊戲內容能被更多玩家族群使用，甚至能打破原本遊戲對於硬體配置需求限制，讓更多玩家都能透過網路串流方式遊玩個人偏好遊戲。

註：蘋果預計推出的Apple Arcade雖然也是打破iOS、macOS、tvOS平台限制，但依然還是比較是針對蘋果自有裝置使用為主，整體上比較像是Ubisoft針對會員打造的按月付費訂閱服務UPlay+。

因此除了先前推出以14.99美元提供包月遊玩所有遊戲內容的Origin Access Premier會員訂閱服務，EA未來也會透過雲端串流服務吸引更多遊戲遊玩族群，目前會先以PC平台進行測試，接下來也會以不同平台裝置測試遊玩體驗，而提供測試遊戲項目包含《FIFA 19》、《Titanfall 2》、《Need for Speed Rivals》、《Unravel》在內作品。

至於此項服務則是以AWS雲端服務，並且藉由跨雲形式連接運作，EA接下來將會針對不同連網環境與使用模式進行測試，藉此確認遊戲運作是否流暢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雲端蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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