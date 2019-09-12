《Final Fantasy VII重製版》釋出新宣傳影片 神羅特務機構「塔克斯」現身

稍早確認將於2020年3月3日正式推出的《Final Fantasy VII重製版》，稍早在東京電玩展2019正式開展前釋出最新宣傳影片。

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此次釋出宣傳影片，分別涵蓋神羅特務機構「塔克斯」、「蜜蜂之館」橋段，以及克勞德與愛麗絲、蒂法之間互動，另外也能看見在工業都市米德加探索，以及更多戰鬥畫面橋段，同時也能看見召喚獸－希娃。其他部分也包含原本遊戲中收錄的深蹲比賽，以及戰鬥過程中被青蛙術變成青蛙的情況。

在先前說法中，Square Enix表示《Final Fantasy VII重製版》並非只是單純將畫質提高，而是針對遊戲遊玩細節重新打造，在原本故事設定之下更加入全新遊玩元素，因此並非只是將畫面重新繪製，並且加入大量3D影像內容，幾乎是以全新遊戲製作角度投入開發。

目前開放預購的《Final Fantasy VII重製版》，實際上僅描述主角克勞德一行人在工業都市米德加內的「序章」故事。而目前光是在米德加內的故事就已經需要透過兩張藍光光碟存放，後續還有包含離開米德加之後的故事情節，顯示《Final Fantasy VII重製版》可能不只是透過簡單二部曲就能完整收錄。

《Final Fantasy VII重製版》先前已經在今年E3 2019展期間開放試玩，後續也分別在香港動漫電玩節、德國Gamescom 2019展期間提供試玩，預計在東京電玩展2019期間也會開放試玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》