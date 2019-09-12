親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新款iPhone來了
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

22歲美顏單親媽誘小六男童性交 精神科醫生：難以治療

水電中斷、缺糧暴動 英國公布「無協議脫歐衝擊預想」

《Final Fantasy VII重製版》釋出新宣傳影片 神羅特務機構「塔克斯」現身

2019-09-12 13:35楊又肇

稍早確認將於2020年3月3日正式推出的《Final Fantasy VII重製版》，稍早在東京電玩展2019正式開展前釋出最新宣傳影片。

分享

此次釋出宣傳影片，分別涵蓋神羅特務機構「塔克斯」、「蜜蜂之館」橋段，以及克勞德與愛麗絲、蒂法之間互動，另外也能看見在工業都市米德加探索，以及更多戰鬥畫面橋段，同時也能看見召喚獸－希娃。其他部分也包含原本遊戲中收錄的深蹲比賽，以及戰鬥過程中被青蛙術變成青蛙的情況。

在先前說法中，Square Enix表示《Final Fantasy VII重製版》並非只是單純將畫質提高，而是針對遊戲遊玩細節重新打造，在原本故事設定之下更加入全新遊玩元素，因此並非只是將畫面重新繪製，並且加入大量3D影像內容，幾乎是以全新遊戲製作角度投入開發。

目前開放預購的《Final Fantasy VII重製版》，實際上僅描述主角克勞德一行人在工業都市米德加內的「序章」故事。而目前光是在米德加內的故事就已經需要透過兩張藍光光碟存放，後續還有包含離開米德加之後的故事情節，顯示《Final Fantasy VII重製版》可能不只是透過簡單二部曲就能完整收錄。

《Final Fantasy VII重製版》先前已經在今年E3 2019展期間開放試玩，後續也分別在香港動漫電玩節、德國Gamescom 2019展期間提供試玩，預計在東京電玩展2019期間也會開放試玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京香港蜜蜂

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

任天堂申請可彎折使用的Joy-Con控制器設計專利

2019-09-12 13:35

SNK推出內建遊戲的街機搖桿NEOGEO Arcade Stick Pro

2019-09-12 13:34

Google遊戲訂閱服務Play Pass也將推出，對抗Apple Arcade

2019-09-10 23:20

《決勝時刻：現代戰爭》加入更擬真視覺 強調跨平台遊玩一致體驗

2019-09-10 09:08

任天堂準備推出一款可以讓玩家活絡、伸展身體的Nintendo Switch配件

2019-09-08 07:33

《鬥陣特攻》正式登上Nintendo Switch平台，增加全新操作模式

2019-09-07 09:43

Ubisoft遊戲訂閱服務UPlay+正式開放Windows PC平台使用

2019-09-06 13:45

60處稀有寶可夢地點曝光！10月新北開抓

2019-09-04 15:29

熱門文章

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

算給你看！勞退不能終身領 有無延壽年金差在哪？

2019-09-11 15:12

【即時短評】地表最強警告小三廣告 她的盤算是？

2019-09-11 18:20

據傳買頭版廣告正宮已搭機離台 網友熱議：小三照有玄機？

2019-09-11 14:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top