Google遊戲訂閱服務Play Pass也將推出，對抗Apple Arcade

不久前傳出Google計畫在Android平台推出按月訂閱遊玩的遊戲服務Play Pass,稍早確認將會在近期內對外公布。

基於蘋果準備推出名為Apple Arcade的遊戲訂閱服務,Google日前也有消息傳出計畫推出相同性質服務,讓使用者能以按月訂閱方式遊玩Google Play上架遊戲內容,藉此與Apple Arcade抗衡。

Google稍早透過官方Twitter頁面釋出短影片內容,並且預告Google Play Pass服務即將推出消息。不過,Google目前尚未公布此項服務具體細節,包含收錄內容、訂閱資費等細節都還無法確認。

由於目前在App Store或是Play Store上架的遊戲數量越來越多,僅只是透過搜尋或排行等推薦機制已經難以讓遊戲內容被使用者挖掘,加上付費、in-App購買機制也會讓使用者卻步,因此藉由訂閱形式,讓使用者能透過固定月廢油玩所有遊戲內容,如此即可增加更多遊戲內容被遊玩使用機率,一如Netflix等訂閱制的串流影音服務,藉由單一月費付款方式即可觀看所有影片內容,更強化電影、影集被使用比例。

It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm