《決勝時刻：現代戰爭》加入更擬真視覺 強調跨平台遊玩一致體驗

以2007年推出的《決勝時刻：現代戰爭》為基礎，並且由Activision旗下Infinity Ward團隊製作的《決勝時刻：現代戰爭 (Call of Duty: Modern Warfare)》，在遊戲預計在9月13日至16日間率先開放PlayStation 4平台用戶參與beta測試之前，遊戲製作人Dino Veranor更針對此次在Windows PC版本與NVIDIA合作，說明結合Ray Tracing即時光影追跡效果技術加持下的畫面擬真表現。

《決勝時刻：現代戰爭》遊戲製作人Dino Veranor 分享 facebook

依照Dino Veranor表示，此次打造的《決勝時刻：現代戰爭》強調畫面擬真，並且強調各平台一致的遊玩體驗，同時也說明遊戲希望能讓新進玩家、老玩家都能獲得更好的遊玩體驗，因此更加重視遊玩強度平衡，以及操作容易上手程度。

另外，此次在遊戲中更加入單人劇情模式，以及多人合作與線上對戰遊玩模式，無論在哪一種模式遊玩都能讓讓玩家感受遊戲樂趣，同時在遊戲中也強調未區分兵種能力，單純以玩家手上持有武器與改裝程度決定強度，其餘則是端看玩家在遊戲中的操作反應與精準度，某種程度上顯然也是為了日後電競賽事應用作準備。

但未來是否也會考慮將《決勝時刻：現代戰爭》帶到Nintendo Switch平台，Dino Veranor表示目前暫時還沒有此項計畫。

此次遊玩設計中，更強調支援跨遊戲主機平台遊玩，因此無論是PlayStation 4或Xbox One平台玩家都能相互連結對戰，甚至要讓家用電玩主機平台與Windows PC平台玩家對戰也沒有問題。對此部份的平衡，Dino Veranor說明主要是在網路伺服器傳輸設定統一，讓玩家連接速度不會產生明顯延遲落差，進而能在相同傳輸效率情況下維持相同連線對戰條件。

至於針對一般家用電玩主機玩家應該不會想碰上Windows PC玩家的情況，Dino Veranor表示其實在內部測試情況中，使用搖桿操作的家用電玩主機玩家不見得會輸給使用滑鼠、鍵盤操作的Windows PC玩家，但系統設定確實也能挑選僅與相同平台的玩家配對挑戰，不致於僅能讓不同平台玩家連線配對。

而針對此次與NVIDIA合作，在Windows PC版本加入即時光線追蹤效果與NVIDIA Adaptive Shading技術，藉此讓整體影像渲染更加真實，同時在陰影表現也更為擬真。不過，就進一步了解之下，此次在《決勝時刻：現代戰爭》中的即時光影追跡效果，其實還是以微軟Direct X 12版本中整合技術為主，並且配合NVIDIA運算效能運作呈現，因此與EA合作的《戰地風雲V》特別強調光影折射效果表現不太一樣。

會有這樣的考量，可能還是希望在不同硬體平台上的整體表現不會有太大落差有關，至於是否會因為陰影細節表現差異，導致戰術攻擊產生落差，目前似乎不會有此方面的影響。

不過，此次實際遊玩版本依然是以GamesCom 2019期間展示內容為主，尚未加上NVIDIA即時光線追蹤效果與NVIDIA Adaptive Shading技術呈現效果，預計要等到遊戲正式於10月25日推出，並且由NVIDIA釋出正式版Game Ready Driver才會加入。

除了在單人劇情遊玩模式，遊戲另外樂趣便是與親友，或是線上玩家加入2對2、6對6，或是地面殊死戰在內遊玩模式，並且讓玩家可在遊戲中享受槍枝武器改造樂趣，平均每一款遊戲都會有50種以上配件可做更換，同時能依照各類配件組合不同武器特性。

在遊戲中也強調真實的自由遊玩程度，例如遊玩過程可以選擇破門攻堅，或是透過牆壁開孔進行狙擊，甚至玩家也能透過擊破屋内燈光造成黑暗匿跡優勢，進而潛入滅敵。不過，玩家也能選擇以傳統遊玩模式，讓系統自動開啟面前的門，但可能就無法像新系統能讓玩家微幅打開門進行窺視，或是掃射。

《決勝時刻：現代戰爭》預計在10月25日於PlayStation 4、Xbox One，以及Windows PC平台的Battle.net服務發行，分別推出數位下載版本與實體光碟版本，其中實體版更加同步推出包含真實可用夜視鏡的同捆銷售版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》