任天堂準備推出一款可以讓玩家活絡、伸展身體的Nintendo Switch配件

先前藉由厚紙板構成各類操作配件，進而創造更多遊玩樂趣的任天堂實驗室套件 (Labo)激發眾多玩家趣味想法，任天堂顯然也準備將其中趣味應用落實成為正式配件，進而延續更多Nintendo Switch遊玩體驗。

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在稍早的預告影片中，任天堂表示將會推出一款可放置Joy-Con控制器的圓形環狀裝置，同時將會配合一組可固定在腿部、一樣可放置Joy-Con控制器的配件。其中圓形環狀裝置可對應手持平舉轉動或移動，甚至進行擠壓、向外擴張等操作，似乎顯示能讓使用者透過Nintnedo Switch進行肌力訓練，或是進行各類伸展動作。

另外，新款應用內容顯然也能讓各地區的玩家一同加入互動，因此預期也會配合線上連線方式串接所有玩家。

從目前影片內容做判斷的話，顯然過去在Nintendo Wii系列推出《Wii Fit》，以及相關配件讓玩家可透過遊玩方式達成健身目的之後，任天堂希望能將相同應用效果帶進Nintendo Switch，同時也可能透過更多遊戲內容讓玩家達成活絡身體的目的。

具體細節，任天堂預計會在9月12日公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》