Ubisoft遊戲訂閱服務UPlay+正式開放Windows PC平台使用

今年E3 2019期間揭曉的遊戲訂閱遊玩服務UPlay+，稍早由Ubisoft宣布正式開放Windows PC平台啟用，將以以每月14.99歐元價格訂閱，同時也能讓訂閱用戶提前遊玩特定遊戲，或是參與特定遊戲beta測試，例如可自動獲取預計在9月5日開放beta測試的《火線獵殺：絕境》的參與資格，並且在10月1日搶先一般玩家玩到《火線獵殺：絕境》終極版。

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今年7月份，Ubisoft已經透露UPlay+服務將收錄超過100款遊戲，後續也會持續增加更多遊戲內容，讓使用者能透過更簡單方式遊玩遊戲。

相比傳統遊戲銷售模式，基於Netflix在內串流影音訂閱服務成功經驗，顯然目前遊戲業者均對訂閱遊玩模式感興趣，不僅Ubisoft、微軟、EA在內廠商均各自推出遊戲訂閱服務，就連蘋果也計畫在今年秋季推出Apple Arcade遊戲訂閱服務，讓使用者能透過iOS、macOS、tvOS等平台遊玩遊戲，而Google方面也準備推出旗下Stadia遊戲訂閱服務。

而在這樣的趨勢之下，Ubisoft副總裁Chirs Early日前更表示Valve透過Steam平台銷售遊戲的模式已經面臨瓶頸。

依照Ubisoft的市場策略，不僅計畫透過自身推行的UPlay+訂閱服務推廣旗下遊戲作品，更計畫藉由Google Stadia讓旗下遊戲能更廣泛地擴展到更多市場，同時也能藉由Google Cloud雲端服務分攤遊戲遊玩帶動的網路流量。

至于有多少玩家愿意拿出 15 美元的月费去订阅 Uplay+，目前仍有待观察。但从 EA 那边那边的情况来看，似乎还是取得了一定的成功的。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》