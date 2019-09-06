親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
IFA消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

700萬可買台北店面！東區名店城租金砍一半仍乏人問津

Ubisoft遊戲訂閱服務UPlay+正式開放Windows PC平台使用

2019-09-06 13:45楊又肇

今年E3 2019期間揭曉的遊戲訂閱遊玩服務UPlay+，稍早由Ubisoft宣布正式開放Windows PC平台啟用，將以以每月14.99歐元價格訂閱，同時也能讓訂閱用戶提前遊玩特定遊戲，或是參與特定遊戲beta測試，例如可自動獲取預計在9月5日開放beta測試的《火線獵殺：絕境》的參與資格，並且在10月1日搶先一般玩家玩到《火線獵殺：絕境》終極版。

分享

今年7月份，Ubisoft已經透露UPlay+服務將收錄超過100款遊戲，後續也會持續增加更多遊戲內容，讓使用者能透過更簡單方式遊玩遊戲。

相比傳統遊戲銷售模式，基於Netflix在內串流影音訂閱服務成功經驗，顯然目前遊戲業者均對訂閱遊玩模式感興趣，不僅Ubisoft、微軟、EA在內廠商均各自推出遊戲訂閱服務，就連蘋果也計畫在今年秋季推出Apple Arcade遊戲訂閱服務，讓使用者能透過iOS、macOS、tvOS等平台遊玩遊戲，而Google方面也準備推出旗下Stadia遊戲訂閱服務

而在這樣的趨勢之下，Ubisoft副總裁Chirs Early日前更表示Valve透過Steam平台銷售遊戲的模式已經面臨瓶頸

依照Ubisoft的市場策略，不僅計畫透過自身推行的UPlay+訂閱服務推廣旗下遊戲作品，更計畫藉由Google Stadia讓旗下遊戲能更廣泛地擴展到更多市場，同時也能藉由Google Cloud雲端服務分攤遊戲遊玩帶動的網路流量。

至于有多少玩家愿意拿出 15 美元的月费去订阅 Uplay+，目前仍有待观察。但从 EA 那边那边的情况来看，似乎还是取得了一定的成功的。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Ubisoft

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

60處稀有寶可夢地點曝光！10月新北開抓

2019-09-04 15:29

家用電玩模擬器開發團隊運用Google翻譯轉換遊戲文字

2019-09-04 09:33

狂賀！中信J Team奪第一種子 勇闖英雄聯盟世界大賽

2019-09-02 14:35

漫遊海底世界 智崴高雄電競體驗中心開放試營運

2019-09-02 11:49

《Minecraft Earth》開放Android版本測試，加入新遊玩元素

2019-09-02 10:58

Sony可能收購打造《控制》、《量子裂痕》與《心靈殺手》遊戲工作室Remedy

2019-09-02 10:58

《侍魂 曉》正式登上Nintendo Switch版本，追加Q版遊戲特典

2019-09-01 09:12

超任經典遊戲《復活邪神3》將以HD畫質登上諸多電玩主機平台

2019-09-01 09:12

配件顯示暴雪娛樂準備將《鬥陣特攻》帶到Nintendo Switch平台

2019-08-31 12:11

任天堂新款手機遊戲 《瑪利歐賽車巡迴賽》將於9/25上線

2019-08-30 16:18

Ubisoft副總裁：Steam平台銷售遊戲模式 已面臨瓶頸

2019-08-30 16:18

官網釋出職缺顯示 暴雪娛樂將打造尚未公布手機遊戲

2019-08-29 13:06

任天堂Twitter「暗示」《陽光瑪利歐》有可能推出後續新作？

2019-08-29 13:05

三名僧侶拿下手遊電競冠軍 反被質疑「不應該」

2019-08-27 20:01

華碩火力全開 多項電競周邊產品強悍上市

2019-08-27 12:16

電池續航更長的新款Nintedo Switch即將上市 Nintendo Switch Lite同步開放預約

2019-08-27 10:16

微星攻電競 前進德國科隆電玩展

2019-08-23 09:54

技嘉 推全球首款搭載HBR3戰術型電競螢幕

2019-08-23 08:56

華碩推出43吋4K UHD電競螢幕 在台上市

2019-08-21 19:04

確定了！全台唯一 10月來新北抓稀有寶可夢

2019-08-21 10:18

華碩秀新品 搶電競商機

2019-08-20 14:40

德國Gamescom登場 華碩趁勢推電競新品

2019-08-20 12:23

NVIDIA攜手微軟 將即時光影追跡帶進Windows版《我的世界》

2019-08-20 09:01

預計秋季上線運作 蘋果內部測試的Apple Arcade遊戲訂閱服務擷圖曝光

2019-08-19 09:55

蘋果向標榜提供完全擬真iOS模擬器的Corellium提告

2019-08-19 09:54

可能在海戰一發逆轉奇襲的潛水艇 終將正式加入《戰艦世界》

2019-08-18 12:41

六都電競爭霸戰高雄決賽 Machi X力克高雄南霸天

2019-08-17 18:24

DUALSHOCK 4控制器、PlayStation 4無線耳機組新增玫瑰金在內新色

2019-08-17 12:37

一卡通智慧佛珠來了 穿戴便利也能「逼」一下

2019-08-15 21:15

有看過這麼時尚的手遊嗎？快來挑戰Gucci桌球大賽

2019-08-15 19:06

PlayStation 5推出時間 可能選在2020年2月活動

2019-08-15 13:09

獨／稀有、首度出現的寶可夢來了！10月初開抓

2019-08-13 08:56

拉進來打出去發大財 不知這款手遊就遜了

2019-08-12 17:54

Sony與萬代南夢宮攜手打造迷你款PlayStation 4、PlayStation VR

2019-08-12 10:12

家用電玩主機業者將要求開發者 公開遊戲中隨機抽選物品機率

2019-08-09 14:44

聯想拚電競 在台開旗艦店

2019-08-08 14:26

華爾街日報指稱 任天堂計畫推出採用夏普IGZO面板的新款主機

2019-08-08 14:05

PS4 Pro更換SSD教學！也許最大敵人非魔王 而是讀取速度太慢

2019-08-06 17:04

CAPCOM對外招募測試玩家 可能準備推出《惡靈古堡》系列新作

2019-08-05 09:48
看更多

熱門文章

Yahoo網站當機中！搜尋、購物都遭殃 網友錯愕

2019-09-05 15:42

收到帳單傻了！消基會：「自動續訂」消費爭議愈來愈多

2019-09-06 12:04

USB4標準公布！ 蘋果Mac用戶早已玩膩

2019-09-05 20:44

蘋果錯把人民幣當美元 大陸開發者收入爆增7倍

2019-09-05 22:17

電力最強挖礦機？核電廠員工上班竟偷電挖礦

2019-09-05 18:37

開車手機擺錯位置容易壞 專家揭密：水氣多會受潮

2019-09-06 13:07

彭博：蘋果開發屏下指紋辨識 最快2020年iPhone用上

2019-09-05 21:34

Apple Card不能放皮夾 專用木盒要價1200元起

2019-09-05 20:14

IFA／Sony Mobile發表全新旗艦手機Xperia 5 四色美出新高度

2019-09-05 21:31

趨勢科技警告：「無檔案」式攻擊量暴增

2019-09-05 22:19

索尼最新旗艦機Xpeira 5 將於10月在台推出

2019-09-05 20:20

Apple Watch 3項新專利出花招 「手腕解鎖」免密碼

2019-09-06 13:54

realme Q四鏡頭新機發表 五千以下入門價越級打怪

2019-09-05 17:18

雅虎大當機 逾4000萬名用戶受影響

2019-09-05 17:55

Yahoo全球大當機 相關部門搶修中

2019-09-05 16:56

YouTube收集兒童個資案 Google付1.7億美元和解

2019-09-06 03:08

Apple Music要推網頁版 不用app也能使用

2019-09-06 09:36

亞太電信跨域結盟 攜手生活工場

2019-09-05 18:53

三星折疊手機6日南韓開賣 傳出開發第2款折疊機

2019-09-05 18:53

Acer在IFA展前發表新品 提供現場體驗

2019-09-05 15:22

防假新聞與惡意內容 Google：正積極移除不當內容

2019-09-05 22:21

Acer赴2019柏林消費電子展 展區搶先看

2019-09-05 19:15

華碩於IFA開展前 搶先發表新品

2019-09-05 15:24

三星電子率先以8K內容支援技術 擴展HDR10 +生態圈

2019-09-05 22:03

華為預期會在新款智慧手錶HUAWEI Watch GT 2採用鴻蒙作業系統

2019-09-06 13:46

交友App管理消極 消基會：不乏未成年者冒充年齡進入

2019-09-06 12:20

交友軟體管理鬆散 不乏充斥約炮、援交內容

2019-09-06 14:34

USB 4.0正式設計規範出爐，相容Thunderbolt 3、維持USB-C連接埠

2019-09-06 13:45

凱鈿DottedSign電子簽名服務，更方便管理多人簽署、進度追蹤

2019-09-06 13:46

預計10月更新的Mac版Firefox 70將更加省電

2019-09-06 13:46

幫找另一半！臉書推出「臉書約會」還有暗戀功能

2019-09-06 14:28

Nikon預告投入全新全片幅旗艦機種D6開發流程

2019-09-06 13:45

三星揭曉旗下首款整合5G連網晶片的高階處理器Exynos 980

2019-09-06 13:45

別當冤大頭！交友軟體逾半自動續訂 還申訴無門

2019-09-06 14:33

三星將8K解析度納入HDR10+技術規格，與歐洲串流影音服務合作

2019-09-06 13:44

賈躍亭卸下Faraday Future執行長職位，由Byton共同創辦人接手

2019-09-06 13:46

2019年款Blade Stealth換上Ice Lake處理器，獲得Project Athena設計認證

2019-09-06 13:44

Ubisoft遊戲訂閱服務UPlay+正式開放Windows PC平台使用

2019-09-06 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top