家用電玩模擬器開發團隊運用Google翻譯轉換遊戲文字

不少人藉由模擬器完成小時候未能完成破關的遊戲，但在遊戲劇情理解上，或許還是會因為語言隔閡關係帶有些遺憾。不過，可對應模擬多種早期家用電玩主機的RetroArch，稍早由開發者串接Google翻譯背後的機器學習技術，讓模擬器所執行遊戲中的文字內容，可以轉換成使用者所指定語言，藉此讓使用者能更進一步了解當年被語言隔閡的遊戲劇情。

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RetroArch開發團隊更進一步說明，在新功能中更利用OCR文字識別技術，以及文字轉語音技術，讓轉譯後的文字內容可以透過語音方式呈現。而就開發團隊解釋，此項翻譯功能其實是將遊戲畫面擷取下來，並且透過圖像識別方式轉換文字部分，進一步完成翻譯。

以目前公布更新內容，暫時還僅能將日文遊戲內容轉換成英文，或是將英文內容轉換成日文，暫時似乎尚未計畫加入更多語言選項。

但如果目前已經可以實現將遊戲中的文字進行日文、英文互換，意味要實現更多語言互換也不是太困難的事情，頂多是像中文有不少用語必須配合前後內容才能正確表達，而藉由人工智慧加入翻譯工作的設計，近期也開始讓中文在內語言互譯變得更加通順、正確。

不過，此項功能其實也有缺點，就是在文字轉譯過程中會讓遊戲暫停，直到玩家暫停翻譯功能才會繼續遊戲遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》