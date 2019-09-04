親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新iPhone要來了
Gamscom 2019
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

不死神學士的故事: 阿富汗軍閥亂鬥的塔利班崛起

玲玲轉中颱帶來豪大雨 法西颱風最快今天生成

家用電玩模擬器開發團隊運用Google翻譯轉換遊戲文字

2019-09-04 09:33楊又肇

不少人藉由模擬器完成小時候未能完成破關的遊戲，但在遊戲劇情理解上，或許還是會因為語言隔閡關係帶有些遺憾。不過，可對應模擬多種早期家用電玩主機的RetroArch，稍早由開發者串接Google翻譯背後的機器學習技術，讓模擬器所執行遊戲中的文字內容，可以轉換成使用者所指定語言，藉此讓使用者能更進一步了解當年被語言隔閡的遊戲劇情。

分享

RetroArch開發團隊更進一步說明，在新功能中更利用OCR文字識別技術，以及文字轉語音技術，讓轉譯後的文字內容可以透過語音方式呈現。而就開發團隊解釋，此項翻譯功能其實是將遊戲畫面擷取下來，並且透過圖像識別方式轉換文字部分，進一步完成翻譯。

以目前公布更新內容，暫時還僅能將日文遊戲內容轉換成英文，或是將英文內容轉換成日文，暫時似乎尚未計畫加入更多語言選項。

但如果目前已經可以實現將遊戲中的文字進行日文、英文互換，意味要實現更多語言互換也不是太困難的事情，頂多是像中文有不少用語必須配合前後內容才能正確表達，而藉由人工智慧加入翻譯工作的設計，近期也開始讓中文在內語言互譯變得更加通順、正確。

不過，此項功能其實也有缺點，就是在文字轉譯過程中會讓遊戲暫停，直到玩家暫停翻譯功能才會繼續遊戲遊玩。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

狂賀！中信J Team奪第一種子 勇闖英雄聯盟世界大賽

2019-09-02 14:35

漫遊海底世界 智崴高雄電競體驗中心開放試營運

2019-09-02 11:49

《Minecraft Earth》開放Android版本測試，加入新遊玩元素

2019-09-02 10:58

Sony可能收購打造《控制》、《量子裂痕》與《心靈殺手》遊戲工作室Remedy

2019-09-02 10:58

《侍魂 曉》正式登上Nintendo Switch版本，追加Q版遊戲特典

2019-09-01 09:12

超任經典遊戲《復活邪神3》將以HD畫質登上諸多電玩主機平台

2019-09-01 09:12

配件顯示暴雪娛樂準備將《鬥陣特攻》帶到Nintendo Switch平台

2019-08-31 12:11

任天堂新款手機遊戲 《瑪利歐賽車巡迴賽》將於9/25上線

2019-08-30 16:18

Ubisoft副總裁：Steam平台銷售遊戲模式 已面臨瓶頸

2019-08-30 16:18

官網釋出職缺顯示 暴雪娛樂將打造尚未公布手機遊戲

2019-08-29 13:06

任天堂Twitter「暗示」《陽光瑪利歐》有可能推出後續新作？

2019-08-29 13:05

三名僧侶拿下手遊電競冠軍 反被質疑「不應該」

2019-08-27 20:01

華碩火力全開 多項電競周邊產品強悍上市

2019-08-27 12:16

電池續航更長的新款Nintedo Switch即將上市 Nintendo Switch Lite同步開放預約

2019-08-27 10:16

微星攻電競 前進德國科隆電玩展

2019-08-23 09:54

技嘉 推全球首款搭載HBR3戰術型電競螢幕

2019-08-23 08:56

華碩推出43吋4K UHD電競螢幕 在台上市

2019-08-21 19:04

確定了！全台唯一 10月來新北抓稀有寶可夢

2019-08-21 10:18

華碩秀新品 搶電競商機

2019-08-20 14:40

德國Gamescom登場 華碩趁勢推電競新品

2019-08-20 12:23

NVIDIA攜手微軟 將即時光影追跡帶進Windows版《我的世界》

2019-08-20 09:01

預計秋季上線運作 蘋果內部測試的Apple Arcade遊戲訂閱服務擷圖曝光

2019-08-19 09:55

蘋果向標榜提供完全擬真iOS模擬器的Corellium提告

2019-08-19 09:54

可能在海戰一發逆轉奇襲的潛水艇 終將正式加入《戰艦世界》

2019-08-18 12:41

六都電競爭霸戰高雄決賽 Machi X力克高雄南霸天

2019-08-17 18:24

DUALSHOCK 4控制器、PlayStation 4無線耳機組新增玫瑰金在內新色

2019-08-17 12:37

一卡通智慧佛珠來了 穿戴便利也能「逼」一下

2019-08-15 21:15

有看過這麼時尚的手遊嗎？快來挑戰Gucci桌球大賽

2019-08-15 19:06

PlayStation 5推出時間 可能選在2020年2月活動

2019-08-15 13:09

獨／稀有、首度出現的寶可夢來了！10月初開抓

2019-08-13 08:56

拉進來打出去發大財 不知這款手遊就遜了

2019-08-12 17:54

Sony與萬代南夢宮攜手打造迷你款PlayStation 4、PlayStation VR

2019-08-12 10:12

家用電玩主機業者將要求開發者 公開遊戲中隨機抽選物品機率

2019-08-09 14:44

聯想拚電競 在台開旗艦店

2019-08-08 14:26

華爾街日報指稱 任天堂計畫推出採用夏普IGZO面板的新款主機

2019-08-08 14:05

PS4 Pro更換SSD教學！也許最大敵人非魔王 而是讀取速度太慢

2019-08-06 17:04

CAPCOM對外招募測試玩家 可能準備推出《惡靈古堡》系列新作

2019-08-05 09:48

中國版Nintendo Switch加入微信支付、使用騰訊雲打造線上服務

2019-08-04 13:55

Xbox共同創立者、前Valve工程師加入蘋果 預期協助推廣蘋果遊戲訂閱服務Arcade

2019-08-03 11:54
看更多

熱門文章

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

2019-09-03 20:14

台灣之星率先引爆戰火 中華電299方案交鋒

2019-09-03 21:58

勒索病毒攻擊加密3萬張照片欲哭無淚 專家教你這樣止血

2019-09-03 16:46

斷訊風暴再起！10月1日起北都用戶恐看不到momo台、衛視

2019-09-03 17:44

專家：基於這考量 蘋果不推口袋型小iPhone

2019-09-03 23:17

資深果粉不再為蘋果信仰充值？ 轉投三星新機Note10

2019-09-03 16:41

手機系統及安全更新排行：Nokia居冠、OPPO售後不理

2019-09-03 19:04

開學祭買Xperia 1最超值 6款經典舊機換電池只要990元

2019-09-03 10:45

遠傳挑戰最殺空機價 買iPhone送AirPods 2

2019-09-03 17:31

授權費談不攏 逾13萬戶下月恐斷訊22個有線電視頻道

2019-09-03 22:21

大享代理緯來、東森家族 10月1日起北都有線電視斷訊

2019-09-03 17:50

微軟開始測試直接從雲端下載Windows 10的重新安裝功能

2019-09-03 13:25

iPhone新機將上市 遠傳推舊機促銷

2019-09-03 16:42

臉書擬跟進IG隱藏按讚數統計 恐影響廣告收入

2019-09-03 12:45

動耳聽／換上新晶片組、連接更穩定的真無線藍牙耳機TaoTronics Duo Free+

2019-09-03 13:25

消息指稱 三星可能公布價格親民款Galaxy Fold

2019-09-03 13:26

臉書考慮隱藏按讚數 IG隱藏愛心按讚數已在加國試驗

2019-09-03 11:52

華為有可能在IFA 2019揭曉兩款Kirin處理器

2019-09-03 13:26

簡單玩／更加輕盈，犀牛盾對應Galaxy Note 10+使用的抗摔保護殼

2019-09-03 13:25

微星推新創作者筆電 領先搭載第10代Intel六核心處理器

2019-09-03 12:14

首波用於超過125款筆電，Intel第10代Core i處理器擴大應用

2019-09-04 09:34

微星總經理莊正雍展示創作者系列筆電

2019-09-03 12:43

三星、Sony與小米預期選在IFA 2019揭曉新款5G連網手機

2019-09-03 13:25

Waymo呼籲美國政府儘快推行新法規 以利自駕車技術發展

2019-09-03 13:26

筆電雙A前進IFA 推創作者電腦新品

2019-09-03 12:15

8K協會提出對應消費市場的8K電視產品規範

2019-09-03 13:25

圓展新4K視訊Soundbar有獨家智慧取景與發言人追蹤功能

2019-09-03 21:36

Android 10釋出正式版本更新，新增助聽器連接等應用功能

2019-09-04 09:33

新款Apple Watch 將會加入睡眠品質追蹤功能

2019-09-04 09:33

家用電玩模擬器開發團隊運用Google翻譯轉換遊戲文字

2019-09-04 09:33

微星揭曉搭載Intel Comet Lake處理器的全新創作者筆電

2019-09-04 09:30

Intel加倍推動Project Athena設計 串接更大市場生態體系

2019-09-04 09:34

vivo將在上海揭曉螢幕顯示佔比更近100%的NEX 3 5G

2019-09-04 09:30

三星首款中間價位5G連網手機Galaxy A90 5G 預計先在韓國推出

2019-09-04 09:32

規範AI、大數據應用 歐盟將提新法

2019-09-04 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top