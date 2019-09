《Minecraft Earth》開放Android版本測試，加入新遊玩元素

今年7月開放iOS版本率先測試的《Minecraft Earth (我的世界 地球)》,稍早也確定開放Android平台版本beta測試,但暫時僅限東京、倫敦、西雅圖、墨西哥城,以及斯德哥爾摩在內5個城市參與。

而累積先前iOS版本測試經驗,此次面向Android平台開放的beta測試將版本更新至2.0.0,加入部分《Minecraft》計既有元素,並且加入全新遊玩元素與線上商店功能,讓玩家可以蒐集遊戲中的寶石進行消費,而iOS平台版本也會在隨後加入此次更新項目。

依照微軟說法,在beta測試版本中蒐集的寶石都會被全數保留,並且在正式版本中繼續使用。

目前參與《Minecraft Earth》的玩家,必須符合年滿18歲以上,同時至少必須在每7天內遊玩一次以上的資格,另外玩家也必須透過微軟帳號,或是Xbox Live帳號登入遊玩,使用裝置則必須採用iOS 10.0或Android 7.0版本以上。

至於iOS版本基本上採用iOS中的ARKit技術,而Android版本則採用ARCore技術設計,藉此讓擴增實境應用效果更為穩定。

The Android beta is finally here! We’re hard at work rolling out the update in five cities: Seattle, London, Tokyo, Stockholm, and Mexico City. Happy crafting everyone!



↣ https://t.co/H3Ye8o64JV ↢ pic.twitter.com/z575yKmYXV