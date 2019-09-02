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《Minecraft Earth》開放Android版本測試，加入新遊玩元素

2019-09-02 10:58楊又肇

今年7月開放iOS版本率先測試的《Minecraft Earth (我的世界 地球)》，稍早也確定開放Android平台版本beta測試，但暫時僅限東京、倫敦、西雅圖、墨西哥城，以及斯德哥爾摩在內5個城市參與。

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而累積先前iOS版本測試經驗，此次面向Android平台開放的beta測試將版本更新至2.0.0，加入部分《Minecraft》計既有元素，並且加入全新遊玩元素與線上商店功能，讓玩家可以蒐集遊戲中的寶石進行消費，而iOS平台版本也會在隨後加入此次更新項目。

依照微軟說法，在beta測試版本中蒐集的寶石都會被全數保留，並且在正式版本中繼續使用。

目前參與《Minecraft Earth》的玩家，必須符合年滿18歲以上，同時至少必須在每7天內遊玩一次以上的資格，另外玩家也必須透過微軟帳號，或是Xbox Live帳號登入遊玩，使用裝置則必須採用iOS 10.0或Android 7.0版本以上。

至於iOS版本基本上採用iOS中的ARKit技術，而Android版本則採用ARCore技術設計，藉此讓擴增實境應用效果更為穩定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境倫敦

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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