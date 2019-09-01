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全國首例破天荒！成大資工特殊選才 考8小時現場寫程式

《侍魂 曉》正式登上Nintendo Switch版本，追加Q版遊戲特典

2019-09-01 09:12楊又肇

先前已經在PlayStation 4、Xbox One平台推出的《侍魂》系列完全新作《侍魂 曉 (SAMURAI SHODOWN)》，稍早由SNK確認將在2019年12月12日推出Nintendo Switch版本。

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與先前在PlayStation 4、Xbox One平台推行版本相同，Nintendo Switch版本將會收錄歷代人氣角色，包含莉姆露露、首斬破沙羅、風間火月、王虎都會以DLC形式下載使用，另外也將提供包含4名DLC角色在內的超值季票，以及同捆《侍魂 曉》標準版與季票的DELUXE PACK組合，而在《侍魂 斬紅郎無雙劍》登場緋雨閑丸也將開放免費下載。

另外，Nintendo Switch版本更可利用桌上模式，透過讓螢幕站立，並且以兩組Joy-Con控制器與朋友對戰。

而配合早期購入贈送特典，將會是曾於1999年在NEOGEO Pocket推出，並且首度移植Nintendo Switch的《侍魂！2》，遊戲將會收錄32名《侍魂》登場角色，並且以Q版造型呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SwitchNintendo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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