Ubisoft副總裁認為Steam平台銷售遊戲模式已經面臨瓶頸

Ubisoft負責合作與營收項目的副總裁Chirs Early，稍早在接受訪談時表示透過Steam服務平台的銷售模式已經面臨瓶頸，甚至強調在遊戲分潤策略也有點跟不上時代。

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目前Ubisoft除了維持透過Steam服務平台銷售旗下遊戲作品，另一方面也維持以自有Uplay服務銷售，甚至今年更宣布推出採訂閱使用的Uplay+，而接下來也準備讓遊戲作品透過Google Stadia串流遊戲服務，讓更多玩家接觸旗下遊戲。

而就Ubisoft的看法，或許認為Valve旗下Steam依然是目前全球最大遊戲服務平台，但隨著PC市場逐漸收窄，即便仍有不少重度玩家透過PC遊玩遊戲，卻有更多玩家轉向跨平台遊玩模式，因此與其受限於Steam服務平台，不如透過自行經營平台銷售遊戲，並且透過Google串流遊戲服務吸引更多玩家，甚至可透過手機、平板等裝置遊玩。

不過，對於多數玩家而言，Steam依然具備收錄過往購買遊戲、遊玩記錄，甚至提供線上連線對戰等服務優勢，但未來若像是Google Stadia持續收錄更多遊戲內容，並且提供跨裝置、跨平台遊玩體驗，或許勢必影響Steam服務發展優勢。

在先前說明，Ubisoft計畫在今年9月3日率先在Windows PC平台推出UPlay+服務，並且以每月14.99歐元價格訂閱使用，而明年也會與Google Stadia串流遊戲服務合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》