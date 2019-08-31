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配件顯示暴雪娛樂準備將《鬥陣特攻》帶到Nintendo Switch平台

2019-08-31 12:11楊又肇

繼先前將《暗黑破壞神III》帶到Nintendo Switch平台後，暴雪娛樂有可能準備再讓《鬥陣特攻》登上Nintendo Switch平台。

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從亞馬遜稍早上架由配件廠商PowerA生產、標榜任天堂及暴雪娛樂授權，並且採用《鬥陣特攻》主題設計的Nintendo Switch硬殼保護包，同時在短時間內又再次下架的情況來看，顯示《鬥陣特攻》將有可能在近期內登上Nintendo Switch平台。

就相關頁面內容顯示此款硬殼保護包將會在9月15日開放銷售，或許代表暴雪娛樂將會在相同時間宣布《鬥陣特攻》登上Nintendo Switch平台消息。

在此之前，暴雪娛樂曾表示將《鬥陣特攻》移植到Nintendo Switch平台，實際上有一些難度存在，但顯然目前暴雪娛樂已經解決相關問題，並且讓遊戲可在Nintendo Switch平台穩定執行，預期也能與線上玩家進行對戰。

而先前Nintendo Switch平台版本的《暗黑破壞神III》是由Iron Galaxy負責移植，或許接下來可能登上Nintendo Switch平台的《鬥陣特攻》移植作業也會交由Iron Galaxy執行。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪鬥陣特攻

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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