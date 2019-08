任天堂Twitter「暗示」《陽光瑪利歐》有可能推出後續新作？

任天堂北美分公司稍早透過Twitter「暗示」接下來可能準備推出《陽光瑪利歐 (Super Mario Sunshine)》後續新作。

《陽光瑪利歐》是任天堂在2002年於Nintendo GameCube上發行的《超級瑪利歐》系列作品,同時也是3D化之後的第二款遊戲作品 (第一款則是在Nintendo 64發行的《超級瑪利歐64》),後續作品則是《超級瑪利歐銀河》。

由於任天堂美國分公司稍早透過Twitter說明「即便是瑪利歐也需要過個暑假,無論你的夏日奧德賽會是在哪,我們都希望那裏充滿陽光!」,似乎暗示著下一款登上Nintnedo Switch的新作,將會是《陽光瑪利歐》後續作品。

不過,任天堂方面並未透露具體消息,因此也有可能只是配合暑假期間進行內容宣傳。

Even Mario needs a little #Summer vacation! No matter where your summer odyssey took you, we hope it was filled with sunshine! pic.twitter.com/rq5DK4XCr9