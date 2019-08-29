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官網釋出職缺顯示 暴雪娛樂將打造尚未公布手機遊戲

2019-08-29 13:06楊又肇

暴雪娛樂稍早於官網釋出多組職缺項目，其中包含徵求尚未公布手機遊戲專案執行製作人，預期協助暴雪娛樂打造更多手機遊戲作品。

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雖然去年宣布與網易合作的《暗黑破壞神 永生不朽 (Diablo Immortal)》引發不少玩家批評，但暴雪娛樂後續表示此款遊戲僅只是現行投入開發的系列作品之一，未來還是會有更多手機遊戲準備推出

而此次釋出職缺，更顯示暴雪娛樂確實期望進一步透過手機遊戲增加更多營收機會。而就職缺描述來看，暴雪娛樂希望招募對象具備至少10年以上領導遊戲開發經驗，同時也必須具備至少一款大型手機遊戲開發，以及上市營運經驗，或是在休閒、核心遊戲開發具備5-7年經驗，並且能在團隊中擔任清晰溝通，並且能管理多個繁複專案。

不過，目前暴雪娛樂並未對外透露接下來準備推行遊戲作品，但可預期未來暴雪娛樂將會有更多遊戲登上手機平台。

目前暴雪娛樂已經藉由《爐石戰記》登上手機平台，同時去年也宣布與網易合作《暗黑破壞神 永生不朽》，同時也有消息指稱暴雪娛樂有計劃推出類似《Pokémon Go》玩法的《魔獸世界》手機遊戲作品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪導遊

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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