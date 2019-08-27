三名僧侶拿下手遊電競冠軍 反被質疑「不應該」

泰國2019 KKU Nong Khai Fair電競比賽上，來自府內宗教學校Balee Sathit Suksa的三名僧侶獲得冠軍並穿僧袍上台領獎。 圖／取自NKC Academic Facebook 分享 facebook 據Mothership報導，8月15日到8月18日，位於泰國東北部的Nong Khai舉辦的2019 KKU Nong Khai Fair電競比賽上，來自府內宗教學校Balee Sathit Suksa的三名僧侶獲得冠軍，他們身穿僧袍上台領獎。

來自該學校的學術協調員和僧侶Kokkiad Chaisamchareonlap向記者表示，「一開始沒想到這三位學生能獲勝。他們想要參加比賽，所以我們給了他們這個機會，沒想到他們真的贏了。」

KKU Nong Khai Fair是手遊電競比賽，該校的校長Kokkiad說，學校裡的學生（僧侶）每週只需學習20個小時的宗教課程，其餘時間都在學習常規學校的課程。Kokkiad還表示，這群學生透過學校的電腦課瞭解到電競，他們喜歡這些遊戲，其中有的人在業餘時間每天都進行訓練。

不過，身在佛教國家，不是每個人都對這些學生（僧侶）的得到電競冠軍這件事感到滿意。

比方說就有人說，身為僧侶，追求的應該是心靈的自由、與世無爭。不該對於「贏」這件事有期待。校長表示，「這些學生想要去參與競爭，所以我們給予他們這個機會，我們並沒有期待他們要「贏」。」

校長並且表示，很多學生（僧侶）多半都來自於破碎或是窮困的家庭，他們可能從來沒有摸過手機、體驗過電競遊戲，因此學校要做的就是給予他們機會。

另外，有泰國網友則在意的是僧侶不該穿僧袍上台參加電競遊戲比賽，這不合適也不恰當。

校長Kokkiad則是對此回應，他們都只是孩子，應該像其他與他們同齡的孩子一樣成長、探索自身興趣並得到發展。

校長Kokkiad說，學校裡的學生（僧侶）每週只需學習20個小時的宗教課程，其餘時間都在學習常規學校的課程。 圖／取自NKC Academic Facebook 分享 facebook

新聞來源：mothership

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》