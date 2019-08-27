電池續航更長的新款Nintedo Switch即將上市 Nintendo Switch Lite同步開放預約

任天堂稍早確認換上更大容量電池設計的Nintendo Switch將於8月30日正式上市，建議售價為29980日圓，而採簡化形式設計的Nintendo Switch Lite也將會在8月30日當天開放預約，並且預計在9月20日開放銷售，建議售價則為19980日圓。

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換上更大容量電池設計的Nintendo Switch，在外觀上與早期的Nintendo Switch並無差異，但電池續航時間可從原本2.5小時至6.5小時，延長到4.5小時到9小時左右，若以《薩爾達傳說 曠野之息》為例，在原本的Nintendo Switch約可執行3小時，而在新款主機上則可運作5.5小時。

由於外觀與原本的Nintendo Switch沒有差異，因此玩家只能從盒裝設計作判斷，因此近期有意購買新機的玩家可能需要多留意，避免買到市面庫存舊款主機。

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另一方面，任天堂也說明將在8月30日當天開放簡化形式設計的Nintendo Switch Lite預約，預計會在9月20日正式開放銷售。

與一般版的Nintendo Switch最大不同，在於Nintendo Switch Lite並未搭載可拆卸使用的Joy-Con控制器，因此也無法使用原本Joy-Con控制器上的震動、紅外線鏡頭或是動態感測元件應用玩法。

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另外的差異則在於螢幕尺寸改為5.5吋，但仍維持1280 x 720解析度，但無法直接使用現有電視連接座，同時機身背面也取消可外掀支撐立架，主要對應戶外隨身攜帶遊玩使用需求打造。

而就任天堂表示，推出Nintendo Switch Lite之後，未來依然會持續維持銷售DS系列掌機產品，藉此滿足不同遊玩使用族群。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》