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NVIDIA攜手微軟 將即時光影追跡帶進Windows版《我的世界》

2019-08-20 09:01楊又肇

去年在德國科隆Gamescon 2018期間正式揭曉具備即時光影追跡 (Ray Tracing)效果的GeForce RTX 2080 Ti、2080與2070三款遊戲顯示卡，NVIDIA今年則是與微軟於Gamescon 2019宣布在Windows PC版《我的世界 (Minecraft)》加入即時光影追跡效果。

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雖然目前尚未確認Windows PC版《我的世界》預計在何時可透過更新獲得即時光影追跡效果，但NVIDIA確認包含GeForce GTX 10系列、GeForce GTX 16系列，以及GeForce RTX 20系列都能支援使用此項功能，而本身就具備以硬體驅動的即時光影追跡效果的GeForce RTX 20系列，將會有更好應用表現。

雖然《我的世界》是一款即使沒有即時光影追跡效果也能趣味遊玩的遊戲，但藉由與NVIDIA合作，將能藉由硬體加速輔助讓即時光影追跡效果變得更好，其中不僅能忠實呈現直接照射光源效果，同時也能呈現透射或反射形成的間接光源，並且產生擬真的陰影、煙霧等效果，即使在《我的世界》這樣簡單線條設計的3D環境也能產生逼真光影視覺。

點按縮圖可以比較左右開啟即時光影追跡效果差異：

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目前僅Windows PC版《我的世界》將會加入支援即時光影追跡效果，其他平台推行版本則因為硬體差異等因素，並不會加入相同效果。而在此之前，《我的世界》製作團隊Mojang也因平台差異因素，進而取消原訂釋出的高解析畫質更新「Super Duper Graphics Pack」

另外，NVIDIA也宣布將與Techland Publishing旗下《垂死之光2 (Dying Light 2)》、4A Games旗下《戰慄深隧：流亡 (Metro Exodus)》即將釋出資料片「上校雙雄 (The Two Colonels)」，以及騰訊遊戲旗下《SYNCED Off-Planet》都將加入支援即時光影追跡效果。

而先前已經在E3 2019期間揭曉的Ubisoft旗下《看門狗：自由軍團 (Watch Dogs Legion)》，以及由Infinity Ward製作、Activision發行的《決勝時刻：現代戰爭 (Call of Duty: Modern Warfare)》也同樣加入支援即時光影追跡效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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