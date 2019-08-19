預計秋季上線運作 蘋果內部測試的Apple Arcade遊戲訂閱服務擷圖曝光

今年三月對外揭曉的跨平台遊戲訂閱服務Apple Arcade，稍早已經在蘋果內部開放測試體驗，而相關操作介面擷圖也實際曝光。

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預計整合在iOS、tvOS及macOS平台的App Store內，藉由按月付費訂閱使用的Apple Arcade，基本上在App Store的介紹頁面與一般app稍有不同，其中會明確標示適合年齡、遊戲類型、開發者名稱、是否額外支援外接控制器、使用語言，以及下載安裝佔用容量，頁面中也會包含豐富圖文或影音介紹內容，讓使用者在下載前能更了解遊戲特色。

目前蘋果僅對外宣布將在今年秋季正式推出Apple Arcade服務，但尚未公布具體收費細節，但以目前蘋果內部員工測試情況，將會先以每月0.49美元價格計費，實際優惠預計在iOS 13正式對外釋出更新時結束。

而跟蘋果同樣採按月訂閱使用的Apple Music一樣，蘋果也會在Apple Arcade服務提供免費試玩，但僅以一個月為限，而非三個月。

根據蘋果先前說明，Apple Arcade將讓使用者能透過單一訂閱方案遊玩各類付費遊戲，並且對應離線下載遊玩，同時不會在遊戲中出現任何廣告，或是需要額外付費下載更新內容情況，甚至可以與家人共享相同訂閱方案。

除了透過觸控、鍵盤或滑鼠操作，蘋果也開放旗下產品藉由藍牙連接方式使用PlayStation 4、Xbox One、Windows PC平台相容的控制器配件，讓使用者能以自己習慣操作方式遊玩遊戲內容。

目前App Store已經收錄將近30萬款遊戲內容，並且吸引全球超過數億名玩家遊玩，此次為了協助更多以付費形式提供遊玩的遊戲增加市場競爭，並且提昇更多遊玩比例，蘋果期望藉由訂閱方式讓更多玩家願意接觸這些遊戲作品。

因為預先砸下大筆資金吸引諸如SEGA、KONAMI、樂高、卡通頻道與迪士尼在內一線廠商合作，蘋果此項服務也吸引Final Fantasy之父坂口博信、王友健、Will Wright在內等知名遊戲製作人加入，預期透過iOS高度遊戲使用黏著表現，預期可以吸引更多玩家投入遊玩。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》