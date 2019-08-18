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可能在海戰發揮一發逆轉奇襲效果的潛水艇，終於將正式加入《戰艦世界》

2019-08-18 12:41楊又肇

去年10月底透過限時三個星期的萬聖節遊戲模式，，讓玩家體驗首次加入遊戲的潛水艇遊玩模式之後，Wargaming終於確認將正式把潛水艇加入《戰艦世界》，預計在未來幾週展開封測。

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根據Wargaming說明，初步測試階段將提供四艘潛水艇，其中包含美國海軍 (US Navy)，以及德國海軍 (German Kriegsmarine)所屬潛水艇，而具體模型及功能等細節，則預計會在今年德國科隆Gamescom 2019期間公佈。

以海戰歷史來看，潛水艇的出現大幅改變海戰戰略模式，至今更是所有海戰規劃中扮演重要戰術應用武器，甚至成為可逆轉戰局的關鍵所在，因此成為《戰艦世界》推出以來，許多玩家一直期待加入艦種。

目前在《戰艦世界》中，已經累積收錄驅逐艦、巡洋艦、戰鬥艦以及航空母艦在內4種艦種，此次正式加入潛水艇，預期將能讓海戰戰術變得更加豐富。

從歷史的角度來看，先進潛水艇讓海戰的本質產生了巨大的變化，潛水艇也位海戰帶來了全新戰術。自2015年《戰艦世界》首度發行後，玩家們一直強烈渴望潛水艇能被加入遊戲中，而潛水艇也將改變戰局，為《戰艦世界》帶來全新不同玩法及風貌。至今，《戰艦世界》擁有300多艘歷史戰艦供玩家選擇，分成四種艦級，分別為驅逐艦、巡洋艦、戰鬥艦以及航空母艦。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

海軍航空母艦德國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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