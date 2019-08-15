PlayStation 5推出時間 可能選在2020年2月活動

2019-08-15 13:09 聯合新聞網 楊又肇



相關消息指稱，Sony將計畫在明年2月12日舉辦名為PlayStation Meeting 2020的活動，預期將會正式揭曉下一款次世代遊戲主機預計推行時間。

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依照NeoGAF網站與4chan網站取得消息，顯示PlayStation內部已經開始向合作夥伴寄出通知，預期會在明年2月12日舉辦PlayStation Meeting 2020活動，其中將會聚焦在即將在明年推出的《最後生還者2》、《對馬幽魂》等平台獨佔作品，另外也會邀請Activision、Square Enix、Ubisoft、EA在內合作夥伴一同參與。

而從PlayStation 4便是在2013年2月20日以獨立活動對外揭曉，同時在當年11月開放銷售的情況來看， 新款PlayStation遊戲主機或許確實會在明年年初活動上對外揭曉，並且進一步公布上市時間。

同時，相關消息也透露Sony已經準備打造第二款PlayStation VR虛擬實境頭戴裝置，預期將可配合新款PlayStation遊戲主機發揮更真實的虛擬實境互動體驗。

另一方面，微軟已經在今年E3 2019揭曉下一款Xbox One主機，並且以Project Scarlett作為代稱，預告將會在明年底以前開放銷售，預期會在明年公布正式名稱與上市消息等細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》