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家用電玩主機業者將要求開發者 公開遊戲中隨機抽選物品機率

2019-08-09 14:44楊又肇

在蘋果、Google均開始要求遊戲開發者必須公布App內隨機抽選物品機率細節，包含Sony、微軟、任天堂在內家用主機與平台廠商將開始要求開發者同樣必須公開遊戲中隨機抽選物品的機率。

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依照E3電玩展主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)公布消息，包含Sony、微軟、任天堂，以及暴雪娛樂、萬代南夢宮、Bethesda、Bungie、EA、Take-Two Interactive、Ubisoft、Wizards of the Coast與Warner Bros在內遊戲相關業者都將加入支持此項作法，避免隨機抽寶情況引起不必要的爭議，同時也可能造成玩家為了拿到想要虛寶而花費過多金錢。

為了進一步減少此類幾乎像是花錢賭博的情況，並且讓遊戲回歸原本應有遊玩體驗，美國聯邦貿易委員會協同美國娛樂軟體協會在內單位呼籲抑止此類情況，而身為遊戲市場重要推手之一的美國娛樂軟體協會，自然也希望遊戲業者能一同配合改善這些遊玩現象。

目前尚未有更具體的改善作法，但預期接下來應該會陸續看見遊戲業者說明重新調整後的虛寶抽選模式，同時相關改善措施應該也會從家用主機平台持續延伸到PC平台遊戲內容。

雖然重新調整虛寶抽選模式，可能會讓部分遊戲業者收入受到影響，但若能換來讓遊戲回歸原本遊玩樂趣，進而增加遊戲遊玩黏著，其實長遠來看還是值得。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

賭博暴雪

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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