華爾街日報指稱 任天堂計畫推出採用夏普IGZO面板的新款主機

華爾街日報報導指出，任天堂計畫推出現有機種以外更新版本，藉此延續更多Nintendo Switch使用發展，似乎與先前傳聞任天堂計畫推出高階版Nintendo Switch主機傳聞不謀而合。

分享 facebook

相關說法更指出夏普副總裁野村勝明稍早透露，將針對特定經營電視遊戲市場的客戶提供旗下IGZO顯示面板，目前仍投入掌機市場的任天堂很可能就是夏普所指客戶。

除了現有電池改良版的Nintendo Switch，以及移除Joy-Con手把控制器設計、更顯輕巧的Nintendo Switch Lite，任天堂稍早表示在今年購物節以前不會有其他新主機產品問世。若從任天堂的回應說法猜測，意味如果確實存在高階版Nintendo Switch的話，最快會是在年底之後推出。

依照先前的說法，高階版Nintendo Switch將對應更高顯示解析度輸出，同時執行效能也會更高，藉此對應畫面顯示更加華麗、精細的遊戲內容表現。

而就Nintendo Switch近期銷量表現已經開始出現趨緩情況，除了藉由Nintendo Switch Lite吸引更多用戶族群，或許任天堂也計畫透過攻入高階遊戲應用需求，進而爭取更多玩家族群。

只是依照任天堂過往幾乎鎖定家庭、溫和取向的遊戲內容應用發展，未來若針對重度玩家需求推出硬體效能表現更高機種，在遊戲內容方面如何與現有玩家族群取得平衡，或許也會是另一道難題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》