PS4 Pro更換SSD教學！也許最大敵人非魔王 而是讀取速度太慢

分享 facebook 兩年前朋友推我入坑PlayStation 4，但老實說我不是一個非常死忠的玩家，雖然小時候是遊戲機一路陪著長大，一直到遇見PlayStation才真正感受到電視遊戲的魅力，早期遊戲沒太多選擇，每一款PC Game至今都仍讓玩家們津津樂道，回味無窮，後來遊戲越來越龐大，動畫特效也做得跟電影一樣，反倒在劇情上少了很多感動（這麼說有點不太正確，因為還是有很多很棒的好遊戲）。

不過我想也或許是年紀漸長，現在更多的時間是放在工作和生活上，電玩對我來說就得等有空閒才會做，也沒辦法像十幾二十歲時可以花一整天時間都在打電動，和工作相較之下電玩似乎是件更耗費體力的事。

這幾年陸陸續續接觸一些 PS4 遊戲，後來也購入熱門的 Nintendo Switch，但發現好像沒什麼人可以同樂，還是 PS4 適合單打獨鬥，重新接觸「刺客教條」（Assassin’s Creed）系列後我就花了許多時間在進行這款遊戲，一方面是遊戲玩法相當適合自己，更重要的原因是開發商對於遊戲場景、音樂和角色設定各方面都有極高水準，而讓我會想要利用更多工作外的時間進行遊戲。

一直到最近在玩「刺客教條：奧德賽」發現讀取時間有點久，對於 PS4 Pro 來說不該是這樣的吧！才知道原來 PS4 可以手動自己升級、更換更快的 SSD 硬碟。SSD 固態硬碟已經逐漸成為當今儲存裝置主流，相較於傳統硬碟 HDD 來說，不但讀取寫入速度更快，也有無噪音、抗震動、低熱量和低功率消耗等優勢。

或許是 2016 年 SSD 硬碟的價格仍然偏高，PS4 Pro 並不預先搭載 SSD，而是使用容量更大的 SATA 硬碟（HGST），雖然有了容量，但速度就有段差距，在進行某些遊戲時就會讓玩家不斷在等 Loading…，當前 SSD 固態硬碟價格已經相當平易近人，如果有餘裕的玩家（又覺得遊戲讀取時間浪費太久），可以考慮買個 SSD 硬碟來升級自己的 PS4 Pro 遊戲機，過程不會太困難。

寫到這裡驚覺已經是 2019 年，而 Sony 下一代的遊戲機 PS5 消息早已漫天飛，好像有一種「鴿子封包現在才飛到」的感覺，本來沒打算寫成文章教學，後來還是手癢拍了照片，順便紀錄一下這個升級的過程，加上使用 Mac 後很久沒有自己拆機、跑去買材料，瞬間勾起許多回憶，於是就有了這篇不太專業的教學文。

以下我將教學分為三部分：備份前置作業、拆機更換 SSD 硬碟和重新安裝 PS4 系統，大家可以跳著看，記得要先準備一下 USB 隨身碟或行動硬碟，待會備份和重裝系統時會用到。

PS4 Pro更換SSD教學

第一步：備份、準備安裝檔案前置作業

STEP 1

因為我已經使用 PS4 Pro 一段時間，需要先進行備份，把我的遊戲進度（保存資料）、擷取畫面、主題和設定等等先存起來，以便稍候更換 SSD 硬碟時可以快速還原回來。可以的話還是在買遊戲機當下就立即更換硬碟會比較省事。

我們要先從這裡備份資料，稍候更換完 SSD 一樣是從這個功能進行復原。

備份 PS4 時預設情況下會備份所有應用程式，也就是你的遊戲，因為備份起來可能會耗費超多時間，建議遊戲就不要額外備份，直接選擇「保存資料」、「擷取畫面」、「主題」、「設定」四個項目即可。

STEP 2

如果你有購買 PS Plus 會籍的話，也可以將主機儲存空間的保存資料直接上傳到線上儲存空間。不放心的話線上儲存空間和 USB 儲存裝置可各放一份。

STEP 3

網路上其他教學文會說 PlayStation Network（PSN）獎盃也建議同步一次，但我覺得這個操作應該可有可無，畢竟平常在遊戲連網狀態下都會自動同步更新，跟前面步驟一樣如果不放心就進入「獎盃」然後點選「與 PlayStation Network 同步」就能將紀錄同步到雲端。

STEP 4

接著我們要準備一下 PS4 系統軟體，繁體中文使用者可以在以下網址找到：

https://asia.playstation.com/cht-tw/ps4/system-update/

將網頁拖曳到最下方找到「重新安裝系統軟體」項目，點選「下載更新檔案（新安裝）」把 PS4UPDATE.PUP 檔案下載回來，這邊要注意的是下載更新檔有兩種，一種是用於更新，另一種是新安裝，在這裡必須獲取新安裝的檔案，大小約 1 GB 左右。

拿出另一個 USB 隨身碟或行動硬碟，將內容格式化為 FAT32 格式，建立「PS4」資料夾，裡頭再放入「UPDATE」資料夾，最後把 PS4UPDATE.PUP 檔案放進去就準備就緒，記得這些資料夾和檔案名稱都要使用英文字母大寫。

第二步：拆解PS4 Pro更換SSD硬碟

STEP 1

接下來要開始拆解 PS4 Pro ，把內建硬碟換成 SSD 硬碟，這裡會遇到幾個問題：SSD 硬碟應該要外接或是內接？其實見仁見智，如果外接可能需要找一個外接盒，內接的話就要移除原有硬碟、換上新的 SSD（而且還少一個裝置放在外面），在這裡我是直接把原有硬碟拆掉換成 SSD，之後重新安裝系統並將備份還原回來就可以了。

除此之外，SSD 必須要買 SATAIII、2.5 吋規格，網路上隨意搜尋一下有各種廠牌，我隨意挑了一個大家推薦的品牌，不過也有人說看價錢便宜的就可買了，好像也沒有太大差異，畢竟大品牌都有不錯的保固時間，對於產品耐用性也算有信心。

PS4 Pro 硬碟槽位於背面，翻過來就能看到，如果你有安裝支架的話記得先把支架移除。

我覺得整個更換 SSD 過程最困難的就是把外面這塊擋板移除，只要抓準力道角度用力往外扳開就好，不放心的話可以像我一樣用一字螺絲起子輔助，從側邊撐開會比較好拆。

STEP 2

扳開擋板後就會看到硬碟槽，上面有一顆帶有 Sony PlatStation 四個符號的螺絲，記得拿稍微小一點的十字螺絲起子把螺絲轉出來，如果拿太大支有可能崩牙，記得小心一點。

轉開後就能把硬碟插槽取出（稍微往上推一下）。

STEP 3

取出硬碟插槽後左右兩邊各有兩顆螺絲，大小和剛才轉開的那顆一樣，將四顆螺絲移除，就能順利把原有的硬碟取出。

STEP 4

依照相同方向把新買的 SSD 固態硬碟放入，鎖上兩邊共四顆螺絲，在鎖的時候可能會需要調整一下孔洞位置，不要一次鎖緊、分次鎖上就能固定在同一個高度。

最後把硬碟槽放回去，鎖上最外面那顆主螺絲後記得也把擋板重新放回去。

第三步：重新安裝PS4系統

STEP 1

更換好新的 SSD 固態硬碟後，將 PS4 Pro 重新連結 HDMI 線、電源線，開機會看到進入安全模式，提示要先準備好更新檔案並放置於 USB 裝置中，記得我們在最前面第一步製作的全新 PS4 系統軟體嗎？在這裡要把它插入 USB 插槽。

因為安全模式無法啟動和 PS4 手把（DUALSHOCK 4）之間的藍芽連線，在這裡必須先使用一般連接線，一端插入手把、另一端直接插入 PS4 Pro 的 USB 孔，如此一來才能操作。

STEP 2

接著會詢問是否要將 PS4 Pro 格式化，請選擇「是」來格式化新的 SSD 硬碟。

這裡需要一段時間，不過不會太久，照著 PS4 Pro 系統提示操作。

STEP 3

格式化後會自動重新啟動，接著從 USB 載入 PS4 系統軟體進行安裝。

STEP 4

安裝後重新啟動看到如下畫面，PS4 Pro 要求使用者以 USB 連接線連接主機和手把，這裡我們要先進行第一次的設定。

出現 PlayStation 4 歡迎畫面，依照指示設定網際網路連線、PlayStation Camera（如果有的話）、設定日期和時間及省電設定，這部份就跟第一次使用 PS4 Pro 一樣，完成設定就會進入 PS4 主系統畫面。

STEP 5

最後，一樣回到系統的「備份／復原」選項，使用「復原 PS4」功能將備份重新放回主機就大功告成啦！至於同步於 PlayStation Network 的相關資料會在登入 PSN 後自動同步取回。

後記：如果 DLC 顯示已購買但又無法重新下載…

我在重新安裝遊戲的相關更新檔後，發現一個問題：我原有的追加下載內容（DLC）好像無法正確取得，從 PlayStation Store 顯示我已購買，但又沒有重新下載選項？

如果你遇到跟我一樣的問題，只要進入PS4 Pro安全模式，依照官網說明：

1.請按下電源按鈕以關閉 PS4 主機，電源指示燈會閃爍後關閉主機系統

2.當 PS4 主機電源已關閉時，請持續按住電源按鈕直到主機發出 2 次「嗶」，按住 PS 按鈕 1 秒以上，在顯示畫面選擇「關閉 PS4 的電源」。持續觸碰電源按鈕 7 秒以上（主機發出 2 次「嗶」聲）

3.將手把利用 USB 連上主機然後按下手把上的 PS 按鈕

接著從 PS4 Pro 安全模式選擇「重建資料庫（Rebuild Database）」，掃描硬碟並為所有的資料內容建立一個新的資料庫，重開機後回到 PlayStation Store 就可以重新下載DLC囉！

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》