中國版Nintendo Switch加入微信支付、使用騰訊雲打造線上服務

稍早由騰訊與任天堂在上海ChinaJoy 2019開展首日舉辦記者會活動上，雙方確認在中國地區銷售的Nintendo Switch將延續現有設計，同時也會將任天堂旗下遊戲作品在地化，另外騰訊也會代理引進任天堂以外的第三方遊戲作品，並且以中文化形式推行 (自然會以簡體中文為主)。

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不過，此次活動上並未明確說明任天堂未來在中國地區預計發行遊戲陣容，同時也未具體說明中國境內銷售的Nintendo Switch，是否能直接使用日本等中國境外市場發行遊戲作品，但從雙方表示會藉由騰訊雲服務建造適合中國境內網路環境使用的線上服務，預期中國境內銷售版本還是會有一些使用差異。

從騰訊Nintendo Switch項目負責人錢賡相關說法指出，預計在中國境內推行的Nintendo eShop將會支援微信支付，同時也能避免購買時產生的跨境交易手續費，另外騰訊也計畫在中國境內與任天堂一同設立實體體驗通路，讓更多玩家可以就近體驗Nintendo Switch。

而此次選擇與騰訊在中國境內銷售Nintendo Switch，任天堂業務負責人柴田聰表示與騰訊合作，將能透過其發展優勢讓Nintendo Switch銷售發揮最大化效果，藉此帶給更多中國用戶歡樂。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》