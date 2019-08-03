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高通計畫藉由旗下Q-Sync技術 讓手機遊戲畫面更加穩定、流暢

2019-08-03 11:53楊又肇

近期持續針對遊戲手機提供運算平台解決方案後，Qualcomm預期藉由本身提出的Game Q-Sync抗畫面撕裂技術，讓手機螢幕顯示的遊戲畫面能以更穩定形式呈現。

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如同PC硬體分別由NVIDIA提出G-Sync，以及由AMD提出的FreeSync技術，透過硬體整合形式讓遊戲畫面顯示輸出可以維持在一定更新率，並且與實際在螢幕輸出顯示的畫面更新率同步，藉此達成畫面不會因為無法同步產生畫面撕裂情況，Qualcomm顯然也希望能將此項體驗帶到手機，尤其在近期成為熱門話題的遊戲手機產品。

由Qualcomm提出的Game Q-Sync技術，將可自動調整手機螢幕畫面更新率，並且將基礎更新率固定在60Hz，並且依照遊戲畫面渲染需求提高，藉此搭配運算平台的GPU輸出表現，進而可實現減少畫面撕裂，或是卡頓情況，讓畫面延遲表現低於15ms。

而要支援此項技術，不僅運算平台必須符合要求，就連手機螢幕規格也必須符合設計，因此Qualcomm此項技術將會以認證形式提供，其中不意外必須配合Qualcomm旗下採Snapdragon Elite Gaming設計的運算平台，例如Snapdragon 855、Snapdragon 855+，或是Snapdragon 730G等。

不過，Game Q-Sync技術其實早在Qualcomm提出Snapdragon 835運算平台時就已提出，並且應用在Razer推出的第一款Razer Phone，搭配120Hz更新率的手機螢幕輸出穩定畫面表現，在目前的Snapdragon Elite Gaming設計則是進一步配合螢幕規格對應更穩定顯示效果。

類似的設計，聯發科在稍早推出的Helio G90系列處理器中，同樣藉由HyperEngine遊戲最佳化引擎設計，從硬體層調整GPU與螢幕顯示效能，藉此提昇觸控反應速度、維持滿檔的畫面更新率，並且避免螢幕更新速度下降。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

高通手機遊戲

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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