高通攜手騰訊遊戲 共同推動Snapdragon Elite Gaming設計特性

除了與華碩第一款採用Snapdragon 855+運算平台的ROG Phone II攜手合作，騰訊遊戲稍早也宣布與Qualcomm建立非約束性的合作關係，雙方將針對遊戲應用項目，諸如Qualcomm Snapdragon系列運算平台、遊戲內容與運算效能最佳化，並且進一步針對Qualcomm Snapdragon Elite Gaming設計特性、雲端遊戲執行使用，以及AR/VR遊戲應用，以及5G連網遊戲應用深入合作。

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由於騰訊遊戲目前為中國大型遊戲發行平台，同時在中國境內也有相當顯著影響力，更因為中國境內遊戲市場龐大，因此Qualcomm選擇與騰訊遊戲合作，不僅能進一步推動其Snapdragon系列處理器，以及Snapdragon Elite Gaming設計特性，同時也有助於透過遊戲內容推廣接下來主打的5G連網應用，分別可應用在雲端遊戲、擴增實境與虛擬實境應用，另外也有助於更多透過連網遊玩內容推廣。

而先前騰訊遊戲與華碩合作的ROG Phone II，其中便採用Qualcomm提供的Snapdragon 855+運算平台，後續包含黑鯊手機、Nubia在內廠商也會將此款運算平台應用在旗下電競手機產品。

同時，Qualcomm也強調在接下來的5G網路應用逐漸普及之下，終端運算能力也會變得更加重要，因此藉由Snapdragon系列運算平台設計理念，將能更廣泛地應用在各類運算需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》