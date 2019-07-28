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《新櫻花大戰》將於12/12正式推出，初回限定版加入歷代歌謠、美術集

2019-07-28 12:57楊又肇

SEGA稍早在官方直播節目中，確認預計在PlayStation 4平台推出的《新櫻花大戰 (新サクラ大戦)》，將於今年12月12日正式推出，同時也公布遊戲初回限定版與初回特典內容。

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在《新櫻花大戰》初回限定版中，將包含收錄《櫻花大戰》六部作品，總計60首以上歌曲的歷代歌謠集，以及A4尺寸大小、72頁內容的歷代美術集。另外，初回特典則是包含PlayStation 4可使用的主視覺主題與主題曲內容。

而除了預計在12月12日推出，SEGA日前也確認《新櫻花大戰》將會推出繁體中文版。

此次公布遊戲上市時間之餘，SEGA也確認將在8月31日於日本東京淺草花屋敷舉辦《新櫻花大戰》遊戲試玩會，參與方式將以抽選形式決定。

以架空背景「太正時代」為主，同時介於《櫻花大戰5 ～再見，吾愛～》12年後的帝都東京為舞台，《新櫻花大戰》將改為3D動作冒險遊戲，與過往日式冒險遊戲風格截然不同，而作品依然基於廣井王子相關設定，音樂製作則維持由田中公平擔任，故事劇情則將由曾經擔任《3年B班金八老師～成為傳說中的教師！》、《428～被封鎖的澀谷～》等遊戲總監的石井二郎執筆，人物設定則由《死神BLEACH》作者久保帶人擔任。

先前公布的第一話故事劇情中，闡述玩家扮演主角神山誠十郎從海軍士官學校畢業後，被分派從事海上特務艦任務，卻在之後被貶派回岸上任務，並且擔任帝國華擊團・花組的新任隊長，在過往花組首席巨星，現在擔任經理的神崎堇要求之下協助重建花組。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

櫻花東京海軍

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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