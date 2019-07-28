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微軟讓Xbox One換上更簡潔的新介面，同時改變Cortana應用模式

2019-07-28 12:57楊又肇

除了不久前在版號為18947的Windows 10預覽版本中出現全新「開始」選單，微軟稍早宣布將在新版Xbox One操作介面進行調整，將從原本的標籤頁面改為按鈕式操作，讓使用者能更方便使用所需功能。

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微軟在此次預計更新的Xbox One儀表板介面中，將原本相對較花花綠綠的標籤頁面，一改為以按鈕為主導的介面設計，讓使用者更方便檢視不同類別項目，並且更快找到個人所需執行項目。

在新版介面中，使用者無需一再於不同標籤頁面切換，可以直接在單一介面透過捲動方式尋找內容，或是透過搜尋快速連接所需項目。

不過，原本對應Xbox One的Cortana數位助理服務，將從Xbox One移除，但使用者依然可以透過安裝Cortana的iOS、Android裝置，或是原本整合Cortana數位助理服務的智慧喇叭，藉由Xbox Skill技能擴充方式，讓使用者依然可藉由Cortana數位助理服務操作Xbox One功能。

此次釋出預覽之後，微軟計畫會在今年秋季推出正式更新版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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