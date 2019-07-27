任天堂確認將於ChinaJoy揭曉更多中國版Nintendo Switch消息

繼稍早開通官方微博帳號，以及官方微信公眾號之後，任天堂與騰訊不僅預告將在上海ChinaJoy 2019開展首日舉辦發表活動，同時也確認任天堂將首次參加ChinaJoy活動展出，預計以《超級瑪利歐 奧德賽》、《精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘／伊布》、《薩爾達傳說 曠野之息》，以及《瑪利歐賽車 8 豪華版》四款作品作為主打。

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此外，任天堂目前也正式啟用中國地區官網，其中更在官網放上合作代理夥伴騰訊品牌標誌，並且介紹Nintendo Switch主機使用特色，包含電視模式、掌上模式，以及利用背面支架使用的桌面模式。

但在介紹內容中，並未特別提及線上商店在內服務，同時也未提及輕量版設計的Nintendo Switch Lite，因此暫時還無法確認是否會在中國市場推出。

而藉由騰訊合作正式進入中國市場，意味任天堂將能透過銜接中國遊戲市場爭取更多發展機會，同時也能讓更多中國遊戲開發者藉由Nintendo Switch平台銷售遊戲作品，而更多中國境外遊戲作品也預期能透過Nintendo Switch投入中國市場。

不過，目前也還無法確認中國地區的Nintendo Switch是否能直接使用境外銷售遊戲，以目前中國境內針對遊戲內容審核情況來看，或許也會面臨不少限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》