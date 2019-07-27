Serafim推出可對應手機、家用電玩主機使用的賽車方向盤控制器

雖然目前已經有不少配件廠商推出賽車方向盤控制器，但多半對應單一主機平台，而無法在不同裝置上共用，而Serafim提出的賽車方向盤控制器R1系列，則是標榜可相容Android、iOS裝置使用，甚至高階版本更可對應PlayStation 3、PlayStation 4、Xbox One與Nintendo Switch等家用電玩主機使用，同時建議售價更標榜低於新台幣2000元。

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而主要針對行動裝置打造，Serafim表示主要看重目前在App Store、Play Store熱門的賽車遊戲多達200款以上，同時每日下載量更超過10萬次，但多半必須透過虛擬按鍵，或是透過轉動手機進行操作。

因此選擇推出可對應Android、iOS裝置使用的賽車方向盤控制器，便是希望能滿足此類遊玩使用需求，配合腳踏板、排檔桿讓使用者能更擬真地投入手機賽車遊戲體驗。另外，配合專屬app更可自行針對遊戲操作設定進行調整，並且將針對60款遊戲提供最佳設定檔，而本身可藉由電池運作超過200小時使用時間，整體重量僅有2600公克。

在此次推出的R1系列中，強化版本設計的R1+更可支援PlayStation 3、PlayStation 4、Xbox One與Nintendo Switch等家用電玩主機使用，讓賽車方向盤能有更多元使用模式，並非僅能對應特定遊戲平台。

Serafim強調花費2年打造此款賽車方向盤控制器，並且藉由旗下感測技術讓控制器操作精度提昇。在此之前，Serafim也曾在美國Kickstarter、日本Makuake集資網站推出旗下Serafim Keybo雷射投影鍵盤，因此對於本身感測技術深具信心。

目前Serafim R1將以首波超級早鳥價新台幣1295元作為預購特價，而高階版R1+的預購特價則為新台幣1695元。而就Serafim說明，未來R1將會以新台幣1990元建議售價銷售，而R1+建議售價則會是新台幣2990元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》