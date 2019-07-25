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過保、水貨一樣提供服務 任天堂悄悄地免費維修Joy-Con異常問題

2019-07-25 10:15楊又肇

針對Joy-Con手持控制器可能會在未操作情況發生控制角色自行移動現象，雖然任天堂方面尚未承諾是否進行召回，或是提供相關維修服務，但依照Vice網站取得疑似任天堂內部備忘錄內容顯示，任天堂將透過客服免費提供維修，甚至針對消費者先前已經付費維修情況提供退費。

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不過，任天堂方面並未針對Vice網站報導做任何回應。而就Vice網站報導內容表示，消費者尋求客服協助時，並不需要提供實際購買Nintendo Switch相關證明，即便以經過保固也會受理維修。

就先前玩家自行拆解研究結果，認為Joy-Con手持控制器會出現自行操作的情況，有可能因為內部元件產生磨損，造成內部金屬接點不正常觸發，導致控制器在未有人使用情況下，也會產生自行操作現象。

而在持續未主動針對此情況回應之下，任天堂在美國地區將面臨玩家集體訴訟。但即便在稍早回應表示已經確認此項問題，卻仍僅建議消費者尋求客服協助處理，而未對外公告後續處理辦法，或許意味任天堂希望低調處理此項問題。

至於台灣地區是否會由代理商傑仕登協助處理此類問題，目前也暫時還沒有回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂控制器SwitchNintendo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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