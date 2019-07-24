小島秀夫認為未來遊戲與電影界線將更模糊，看好雲端遊戲打破傳統限制

在稍早於Comic Con 2019活動上，著名遊戲製作人小島秀夫，以及曾經執導《末日狂奔 (Pusher)》系列與《落日車神》的丹麥導演Nicolas Winding Refn，在訪談中提及未來5-10年內的遊戲發展將會更加有意思，不僅看好雲端串流遊戲服務帶動趨勢，同時也認為遊戲與電影之間的界線將會變得更加模糊。

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依照小島秀夫過往製作遊戲內容，例如《潛龍諜影》系列，以及即將推出的《死亡之絆》，基本上都穿插許多電影風格劇情，同時目前也有越來越多遊戲作品著重故事劇情呈現張力，甚至可直接視為以電影拍攝規模製作遊戲。

而其實現在也有更多遊戲作品登上電視或電影螢幕，例如Naughty Dog旗下的《最後生還者》、《秘境探險》，以及Ubisoft旗下的《刺客教條》、《全境封鎖》均先後確認，或已經拍攝成電影、電視作品，而遊戲本身其實也早已給人電影等級的視覺感受。

同時，小島秀夫也認為雲端串流遊戲服務將帶來全新變革，並且讓遊戲主機平台侷限更加模糊，進而能擁抱更多開放平台發展機會，讓玩家可以有更自由、更加不同的遊戲遊玩體驗。

Nicolas Winding Refn也認為在網際網路技術應用持續發展中，內容創作不再侷限在特定群體，而是可以讓更多使用者一同投入創作，並且透過網路分享使用，意味日後內容將會更加森羅萬象，使用者所接觸內容也不再僅是從特定業者、製作人提供，可能更多是由一般素人創作而成。

在此之前，小島秀夫其實就已經構思可透過不同平台遊玩相同遊戲，而非僅侷限在單一裝置上的遊玩體驗，目前由Google、微軟，甚至Sony推動的雲端串流遊戲模式，顯然就是能實現小島秀夫當時的想像，甚至能夠進一步打破傳統平台結構化的差異，讓玩家可以更輕易地隨時遊玩遊戲內容。

至於在未來人工智慧技術持續成長，是否對遊戲產業造成影響？小島秀夫認為，未來更多遊戲作品或許會自動以人工智慧打造，對於玩家來說，可以遊玩更多遊戲內容，而對製作者而言，則或許能減少更多製作成本，進而能讓更多心思放在遊戲內容設計，因此整體上會形成共贏局面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》