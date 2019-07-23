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Ubisoft強調將遊戲移植到Google Stadia的投資報酬率較高

2019-07-23 09:18楊又肇

針對明年將同時讓遊戲作品可透過Google雲端串流遊戲服務Stadia提供使用，Ubisoft執行長Yves Guilemot在稍早進行的財報會議上表示，將遊戲移植到Stadia平台的成本很低，同時也強調藉由雲端服務平台推行遊戲的投資報酬率相對較高。

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除了今年準備推行自有UPlay+遊戲訂閱遊玩服務，Ubisoft稍早也表示旗下遊戲作品預計在明年也會登上Google的Stadia雲端串流遊戲服務，藉此吸引更多玩家遊玩。

而針對投資者的質疑，Yves Guilemot表示將遊戲作品移植到Stadia的技術成本不高，同時相對能吸引更多遊戲玩家使用。另外，Ubisoft財務長Frederick Duguet也說明公司將與Google洽談內容使用分潤，因此加入Stadia服務合作將會帶來額外收益。

不過，目前Ubisoft方面也尚未透露本身與Stadia服務平台合作細節，但確定今年內就會先以《刺客教條：奧德賽》在內遊戲作品先與Google合作，讓更多玩家可以透過Stadia服務遊玩，而Ubisoft本身也會藉由即將在9月推行的UPlay+服務吸引更多玩家使用，藉此讓遊戲使用率大幅提昇，同時也能吸引更多玩家支持。

以Yves Guilemot說明，確實以目前遊戲移植作業來看，所需花費成本並不算高，但未來若隨著遊戲製作難度提昇，相對地也會讓遊戲作品移植成本增加。不過，以整體來看的話，攜手雲端服務平台的發展運作模式，依然可以藉由吸引更多玩家，進而讓遊戲可發揮市場效益更高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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