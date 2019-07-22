獨一無二的毛毯！他將睡眠數據織成花色送給兒子

一位美國韓裔的父親李（Seung Lee）以小孩子第一年的睡眠模式用針織的方式製作了一個專屬於小孩子的毛毯。圖／twitter 分享 facebook

您有孩子嗎？送給孩子的第一份禮物是什麼呢？一位美國韓裔的父親李（Seung Lee）以小孩子第一年的睡眠模式用針織的方式製作了一個專屬於小孩子的毛毯。

李使用Baby Connect應用程式手動紀錄小孩子的睡眠數據，並利用 JavaScript 和 Python 轉換這些數據成為類似橫條圖能夠方便針織的模式。最後再建構一個基於瀏覽器的 HTML / Javascript 工具，將顏色獨立出來方便針織，就這樣順利地完成了送給寶寶的禮物，一個獨一無二的睡眠針織毯。

There's nothing quite like the feeling of someone loving the thing you made for them pic.twitter.com/4U1VBCcKNm — Seung Lee (@Lagomorpho) 2019年7月15日

這款睡眠針織毯花了超過三個月的時間製作，尺寸為42 x 45英寸，共 185,000 針。每一行代表著每一天，從第一行開始為嬰兒出生的那天，而最後一行為他的一歲生日。從左到右大部分都是藍色（睡著）、灰色（清醒）、藍色。最左邊的時間點標記為凌晨 12 點，最右邊的時間點結束於晚上11:54。

其實透過編織將數據呈現成圖表化成為一個物品是一個很好的方式，之前德國一位時常搭車通勤的女子就用火車延誤的時間在圍巾上織出圖樣（如最上圖），灰色是在五分鐘的時間內抵達，粉紅色在半小時內，紅色區就是著嚴重的誤點。

用誤點時間創作這條圍巾後來在eBay上甚至還以8,650美元的價格售出，她將這筆錢捐給慈善機構。不過對於李來說，這條父親與兒子連結的圍巾或許是無價之寶。

這款睡眠針織毯花了超過三個月的時間製作，尺寸為42 x 45英寸，共185,000 針。圖／twitter 分享 facebook

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》