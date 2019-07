獨一無二的毛毯！他將睡眠數據織成花色送給兒子

一位美國韓裔的父親李(Seung Lee)以小孩子第一年的睡眠模式用針織的方式製作了一個專屬於小孩子的毛毯。圖/twitter 分享 facebook

您有孩子嗎?送給孩子的第一份禮物是什麼呢?一位美國韓裔的父親李(Seung Lee)以小孩子第一年的睡眠模式用針織的方式製作了一個專屬於小孩子的毛毯。

李使用Baby Connect應用程式手動紀錄小孩子的睡眠數據,並利用 JavaScript 和 Python 轉換這些數據成為類似橫條圖能夠方便針織的模式。最後再建構一個基於瀏覽器的 HTML / Javascript 工具,將顏色獨立出來方便針織,就這樣順利地完成了送給寶寶的禮物,一個獨一無二的睡眠針織毯。

There's nothing quite like the feeling of someone loving the thing you made for them pic.twitter.com/4U1VBCcKNm