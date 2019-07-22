Google再次說明Stadia服務細節，操作介面要等正式上線才能確認

針對即將在今年秋季推出雲端串流服務Stadia，產品總監Andrey Doronichev稍早透過Reddit論壇網站舉辦的Stadia AMA問答活動透露更多有關Stadia服務細節。

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依照Andrey Doronichev說明，包含線上語音聊天、遊戲成就、家庭共用等功能都會在Stadia服務中提供，但包含遊戲成就、家庭共用功能都要等服務上線以後才會釋出，在初期上線時並不會一併提供，而操作介面細節也預期要等到服務上線才會正式對外公布，至於跨裝置遊玩功能則會在上線初期就提供。

另外，針對Stadia服務是否提供免費遊玩版本，依照Andrey Doronichev的說法，僅確認Stadia Basic用戶不會像Stadia Pro用戶可在每月獲得免費遊戲作品，但是否會提供諸如Fortnite等基本免費遊玩遊戲，則暫時還無法確認。

對於Stadia用戶購買的遊戲作品，Andrey Doronichev也再次強調用戶均可確保已付費購買遊戲完整所有權，即便遊戲從Stadia服務下架，Stadia用戶依然仍可繼續遊玩，不會因為遊戲從Stadia服務下架而無法使用。

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而在使用體驗方面，Stadia服務將可支援Xbox One、PlayStation 4在內第三方以HID形式設計的控制器，以及包含方向盤或微軟推行的可擴充控制器，另外也會提供完整的父母控制選項設定，避免未成年孩童遊玩不符合年齡遊戲。另外，使用者也能透過Stadia控制器內建孔連接耳機，或是透過藍牙連接器使用無線耳機。

Stadia服務推行之際，將會支援市場絕大多數常見解析度規格，另外也支援透過桌機、行動版Chrome瀏覽器遊玩遊戲，同時也支援MOD遊戲模組改造，以及獨立遊戲作品，另外也能對應跨裝置遊玩。

至於Stadia控制器雖然在設定時必須透過藍牙連接，但完成設定之後即可透過Wi-Fi連接，不過必須維持與裝置採用相同Wi-Fi熱點。而要透過電視裝置遊玩的話，使用者必須透過Chromecast Ultra連接，而Google接下來也會推出全新連接設備。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》