親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

全國首例！ 板橋高中新學年起開放男生可穿裙上學

玩具反斗城以全新品牌Tru Kids恢復運作，攜手B8ta建立結合STEAM教育的零售店面

2019-07-22 13:54楊又肇

2017年在美國申請破產保護，並且在今年2月將原本玩具反斗城旗下Toys'R'Us與Babies'R'Us品牌合併，以全新品牌Tru Kids恢復運作之後，稍早宣布與標榜零售即服務的B8ta攜手合作，預計打造全新零售通路營運模式，計畫讓Tru Kids藉由類似Apple Store形式營運，並且透過整合科學、技術、工程、藝術及數學領域的STEAM教育模式，讓零售通路能帶給兒童更多正向成長。

全新零售店面依然維持使用原本Toys'R'Us品牌名稱，同時店面風格也與原本設計...
全新零售店面依然維持使用原本Toys'R'Us品牌名稱，同時店面風格也與原本設計大不相同，其中可以看見增加更多遊戲互動體驗區域
分享

今年宣布以全新品牌Tru Kids恢復運作，玩具反斗城宣布將重新在美國境內開啟零售通路店面，並且攜手B8ta打造全新零售店面設計，其中更整合STEAM教育模式，配合各類學習活動，以及結合電子遊戲、科技玩具互動，讓造訪零售店面的兒童可以獲取更多從遊戲中得到新知，進而促進旗下上架產品銷售成長。

而類似經營模式，則預期參考蘋果旗下直營門市Apple Store，以及微軟在各地啟用門市Microsoft Store的營運情境，藉由增加店內互動、學習體驗，讓消費者更願意上門造訪，並且增加消費意願。

相比過往僅以銷售玩具為主的經營模式，藉由與提倡零售即服務的B8ta合作，將以全新經營理念運作，同時也會整合諸如全新管理模式，以及結合線上銷售方式擴展客群，藉此提高銷售機會，並且透過數位化數據分析經營成效，從而挖掘更多發展機會。

不過，由於台灣在內的亞洲地區玩具反斗城連鎖店採獨立運作或與合作夥伴合資營運，因此未來是否會跟進相同經營模式，暫時還無法確認。

玩具反斗城原本以Toys'R'Us品牌經營的零售店面，主要還是以量販銷售模式經營...
玩具反斗城原本以Toys'R'Us品牌經營的零售店面，主要還是以量販銷售模式經營，更偏向傳統大型賣場形式
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

破產

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

Google再次說明Stadia服務細節，操作介面要等正式上線才能確認

2019-07-22 13:54

id Software工作室總監Tom Willits將離職，強調不影響既有遊戲開發

2019-07-22 13:54

騰訊Nintendo Switch官方微博帳號啟用，中國銷售版本即將亮相？

2019-07-20 12:53

Ubisoft公布完整首波收錄在UPlay+訂閱服務的遊戲清單

2019-07-19 15:04

空服員戴安全帽送驚喜！任天堂免費送班機乘客Switch

2019-07-19 11:54

任天堂宣布推出電池續航提昇的小改款Nintendo Switch

2019-07-18 10:15

應用ARKit 3.0的iOS版《Minecraft Earth》即將開放測試，Android版本隨後就來

2019-07-16 12:06

來Acer Day A好禮！購機多重大方送 本週北高巡迴登場

2019-07-16 12:06

赤燭沉寂4個多月 聲明「還願短期內上架無望」

2019-07-15 21:27

遊戲玩家開麥求救 男女待遇差很大

2019-07-14 18:32

一台不能「Switch」的Switch Lite 憑什麼要玩家買單？

2019-07-14 17:00

電玩世界女性玩家激增 女性向手遊崛起

2019-07-14 11:06

PC Engine Mini確定2020年3月19日推出 公布更完整遊戲陣容

2019-07-14 06:55

Facebook計畫取得《刺客教條》在內VR遊戲獨家代理權 擴展Oculus應用市場

2019-07-12 13:38

Nintendo Switch Lite上市後 任天堂仍照需求提供Nintendo DS系列機種

2019-07-12 13:37

對應雲端串流遊戲使用？微軟申請可左右分離使用的遊戲控制手把

2019-07-12 13:26

任天堂拓市 推平價遊戲機

2019-07-12 02:36

慶祝App Store營運超過10週年 蘋果再次推出自製遊戲《德州撲克》

2019-07-11 08:35

Nintendo Switch Lite正式揭曉 台灣地區預計9/20與全球同步推出

2019-07-11 08:26

任天堂平價版Switch台灣11月上市 一台6,180元

2019-07-10 21:31

2019六都電競爭霸賽正式開戰 微星成官方指定合作夥伴

2019-07-10 15:43

任天堂透露投入全新控制手把設計 讓玩家更容易感受遊戲內容

2019-07-09 08:38

報導指稱迷你款Nintendo Switch Mini可能成為雲端串流遊戲最佳載具之一

2019-07-09 08:34

《秘境探險》真人改編電影並不會參考現有遊戲，而是以全新故事拍攝

2019-07-08 10:51

任天堂看好雲端串流、訂閱制遊戲服務，但不認為將取代現有遊戲主機

2019-07-08 10:51

包含暗黑盜賊團最強首領，《一拳超人 無名英雄》公布遊戲中登場怪人

2019-07-08 10:51

《瑪利歐醫生 世界》公布更多角色技能，包含支援角色能力

2019-07-07 15:18

《新櫻花大戰》公布第一話故事劇情 一窺遊戲系統與場景

2019-07-06 12:49

33年經典遊戲《熱血硬派國夫君》系列外傳作品，首次由女性配角擔綱主角

2019-07-06 12:48

微軟依然計畫推出對應雲端遊玩使用的Xbox主機

2019-07-05 09:44

任天堂釋出《瑪利歐醫生 世界》新介紹影片 說明線上對戰模式

2019-07-04 12:00

全球逾3億EA遊戲玩家 暴露於帳戶盜用和身份盜竊風險中

2019-07-03 22:56

《還願》發行商被吊銷營業執照 陸：危害國家安全

2019-07-01 21:17

Google透露Stadia實際佔用流量將更低，同時預期網路服務資費會因應需求作調整

2019-07-01 12:54

《侍魂 曉》公開更多下載角色，包含首斬破沙羅、風間火月與王虎

2019-06-27 09:57

無論什麼都以一拳解決！《一拳超人 無名英雄》登上家用電玩與PC平台

2019-06-27 09:52

華碩前進巴西 發表ZenBook筆記型電腦

2019-06-26 16:35

中國配件商透露迷你款Nintendo Switch實際面貌 左右控制器不可拆卸

2019-06-21 09:44

微軟可能已經取消研發代號「Lockhart」的親民款Xbox One新機

2019-06-21 09:43
看更多

熱門文章

全球首發！「LINE訊息查證」平台今上線 一個動作辨真偽

2019-07-22 09:01

Sony預計在IFA 2019揭曉新機，可能以Xperia 1R為稱、搭載5K解析度螢幕

2019-07-21 19:54

華為申請註冊名稱，Mate 30預期強化相機攝影功能

2019-07-21 19:54

OneWeb預計2020年啟用衛星上網服務，可順利串流1080P影片

2019-07-21 19:56

微軟公布新財報結果，雲端業務營收首度超越Windows

2019-07-21 19:54

華為透露「鴻蒙」並非針對手機打造，現階段仍會以Android打造手機產品

2019-07-21 19:53

消息指稱Galaxy Fold準備恢復上市，但三星仍未對外證實

2019-07-21 19:54

2023年5G手機出貨占比過半 推升AI相關產業投資商機

2019-07-22 11:03

LINE Android更新 備忘錄可換底色

2019-07-22 14:05

玩具反斗城以全新品牌Tru Kids恢復運作，攜手B8ta建立結合STEAM教育的零售店面

2019-07-22 13:54

蘋果iPhone帶頭、華為、OPPO跟進 推升VCSEL產值

2019-07-22 14:47

協助打擊假新聞的LINE訊息查證上線，LINE是如何做到的？

2019-07-22 13:54

Gartner：2019年手機出貨量年減幅度達3.8%

2019-07-22 12:11

Google再次說明Stadia服務細節，操作介面要等正式上線才能確認

2019-07-22 13:54

TOYOTA將於東奧期間佈署200輛未來電動車「APM」提供場區接駁

2019-07-22 13:54

手機3D感測成長 今年VCSEL產值有望達11.39億美元

2019-07-22 14:50

id Software工作室總監Tom Willits將離職，強調不影響既有遊戲開發

2019-07-22 13:54

LINE打擊假新聞 推訊息查證平台

2019-07-22 14:36

研調：5G手機4年內全球市占拚過半

2019-07-22 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top