玩具反斗城以全新品牌Tru Kids恢復運作，攜手B8ta建立結合STEAM教育的零售店面

2017年在美國申請破產保護，並且在今年2月將原本玩具反斗城旗下Toys'R'Us與Babies'R'Us品牌合併，以全新品牌Tru Kids恢復運作之後，稍早宣布與標榜零售即服務的B8ta攜手合作，預計打造全新零售通路營運模式，計畫讓Tru Kids藉由類似Apple Store形式營運，並且透過整合科學、技術、工程、藝術及數學領域的STEAM教育模式，讓零售通路能帶給兒童更多正向成長。

全新零售店面依然維持使用原本Toys'R'Us品牌名稱，同時店面風格也與原本設計大不相同，其中可以看見增加更多遊戲互動體驗區域 分享 facebook

今年宣布以全新品牌Tru Kids恢復運作，玩具反斗城宣布將重新在美國境內開啟零售通路店面，並且攜手B8ta打造全新零售店面設計，其中更整合STEAM教育模式，配合各類學習活動，以及結合電子遊戲、科技玩具互動，讓造訪零售店面的兒童可以獲取更多從遊戲中得到新知，進而促進旗下上架產品銷售成長。

而類似經營模式，則預期參考蘋果旗下直營門市Apple Store，以及微軟在各地啟用門市Microsoft Store的營運情境，藉由增加店內互動、學習體驗，讓消費者更願意上門造訪，並且增加消費意願。

相比過往僅以銷售玩具為主的經營模式，藉由與提倡零售即服務的B8ta合作，將以全新經營理念運作，同時也會整合諸如全新管理模式，以及結合線上銷售方式擴展客群，藉此提高銷售機會，並且透過數位化數據分析經營成效，從而挖掘更多發展機會。

不過，由於台灣在內的亞洲地區玩具反斗城連鎖店採獨立運作或與合作夥伴合資營運，因此未來是否會跟進相同經營模式，暫時還無法確認。

玩具反斗城原本以Toys'R'Us品牌經營的零售店面，主要還是以量販銷售模式經營，更偏向傳統大型賣場形式 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》