騰訊Nintendo Switch官方微博帳號啟用，中國銷售版本即將亮相？

先前確認將由騰訊與任天堂合作，透過代理方式將Nintendo Switch帶進中國市場，而稍早更進一步啟用官方微博帳號，意味Nintendo Switch及將會在中國境內開放銷售。

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目前暫時還無法確認中國境內銷售的Nintendo Switch，是否會與其他地區銷售版本有所差異，同時也暫時無法確認任天堂是否會針對中國市場推行獨立運作的線上服務，至於遊戲內容是否能與其他地區銷售版本相容使用，同樣也無法確認。

不過，從先前中國廣東省文化和旅遊廳公布的2019年第一季度廣東省遊藝設備內容審核通過機型機種目錄內容，其中便包含《新超級瑪利歐兄弟U豪華版》等內容，意味任天堂也會將旗下遊戲帶到中國市場。

而若進一步銜接中國遊戲市場，加上Nintendo Switch遊戲作品開發難度相對不高，甚至有更多發展彈性，或許將會吸引更多中國境內遊戲開發者進駐，甚至還有機會吸引更多獨立開發者參與製作。

從目前情況來看，預期中國銷售版Nintendo Switch最快會在近期內揭曉，而首波銷售機種或許包含日前公布的Nintendo Switch Lite，以及稍早更新電池續航表現的新款Nintendo Switch。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》