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Ubisoft公布完整首波收錄在UPlay+訂閱服務的遊戲清單

2019-07-19 15:04楊又肇

Ubisoft在今年E3 2019宣布推出自有遊戲訂閱遊玩服務UPlay+，同時更確認明年將與Google Stadia合作，希望藉由雲端串流形式吸引更多人遊玩。而在E3 2019期間宣布將在Uplay+服務收錄100款以上遊戲之後，Ubisoft稍早也在官網正式確認首波預計上架的遊戲陣容

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依照Ubisoft官網公布消息，首波登上UPlay+服務的遊戲包含今年公布新作，諸如《看門狗：自由軍團》、《火線獵殺：絕境》、《虹彩六號：隔離行動 (Rainbow Six Quarantine)》、《眾神與怪獸 (Gods & Monsters)》等遊戲，同時也會包含先已經推行的遊戲陣容，包含《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》、《刺客教條：奧德賽》、《虹彩六號：圍攻行動》、《極地戰嚎 5》、《美麗新世界 1800》等。

而包含《極地戰嚎》與《雷射超人》系列、《波斯王子》、《縱橫諜海》、《神鬼冒險》等經典Ubisoft遊戲，以及包含《魔法門之英雄無敵》、《獵殺潛航》、《工人物語》、《美麗新世界》等過去吸引眾人遊玩的遊戲作品。

同時，依照說明來看，所有遊戲內容都會包含額外擴充內容，或是限定版本收錄內容，未來持續更新項目也會在UPlay+服務上架的遊戲中提供。至於訂閱UPlay+服務的玩家，更可自動獲取Ubisoft未來新作beta測試資格，例如加入UPlay+服務的玩家，將可自動獲取預計在9月5日開放beta測試的《火線獵殺：絕境》的參與資格，並且在10月1日搶先一般玩家玩到《火線獵殺：絕境》終極版。

UPlay+服務將於今年9月3日率先在Windows PC平台推出，並且以每月14.99歐元價格訂閱使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

波登

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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