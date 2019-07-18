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LINE桌機版傳登入異常 官方回應這樣說

任天堂宣布推出電池續航提昇的小改款Nintendo Switch

2019-07-18 10:15楊又肇

日前宣佈推出小尺寸設計的Nintendo Switch Lite之後，任天堂稍早更接續宣布微幅增加電池續航利的新款Nintendo Switch。

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依照任天堂說明，新款Nintendo Switch的電池續航表現，將從原本的2.5小時至6小時電力表現，增加為可對應4.5小時至9小時使用時間，若以《薩爾達傳說 曠野之息》為例的話，原本僅能連續遊玩3小時的情況，約可提昇至5.5小時，而電池續航表現也會因為不同操作習慣有所差異。

不過，新款Nintendo Switch似乎並未如市場傳聞更換處理器或記憶體規格，僅只是延長電池續航表現時間，同時將會採用與現行Nintendo Switch相同售價，意味接下來將會以新款Nintendo Switch直接取代，而新款Nintendo Switch也會採用全新型號作為區隔，包裝也會有所不同，但一樣區分搭配兩組灰色Joy-Con控制器，或是搭配電光藍、電光紅配色Joy-Con控制器的組合。

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至於上市時間，新款Nintendo Switch預計在今年8月1日正式推出，台灣、香港地區也預期會同步推出。

而配合此次揭曉，任天堂也公布將在10月4日於日本地區推出藍色與螢光黃，以及螢光紫與螢光橙搭配組合的Joy-Con控制器，建議售價依然維持為7480日圓，而9月27日也會推出《勇者鬥惡龍11S》限量款主機。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SwitchNintendo任天堂

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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