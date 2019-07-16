親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

義大利抓新納粹：繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

郭台銘落敗後戰不戰？原來內部鷹派大咖是他們

應用ARKit 3.0的iOS版《Minecraft Earth》即將開放測試，Android版本隨後就來

2019-07-16 12:06楊又肇

今年在蘋果WWDC 2019主題演講中展示的《Minecraft Earth (我的世界：地球)》，Mojang稍早宣布將於未來兩週內以有限形式開啟iOS平台測試，而後續也會開放Android平台版本測試。

分享

而依照Mojang說明，一旦玩家被選上獲得測試資格，必須符合年滿18歲以上，同時至少必須在每7天內遊玩一次以上，否則將會把測試資格轉讓他人使用，另外玩家也必須透過微軟帳號，或是Xbox Live帳號登入遊玩，使用裝置則必須採用iOS 10.0或Android 7.0版本以上。

初期預期開放遊玩地圖面積並不大，主要會協助微軟確認擴增實境功能應用是否正常，同時也可能以此釐清伺服器網路吞吐量可承受程度。

相比Android平台版本，iOS版本將藉由ARKit 3.0打造，其中包含運用People Occlusion與Motion Capture功能，讓更多擴增實境中的虛擬物件能以更貼近真實效果呈現，同時也能讓玩家更容易「融入」擴增時境內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

來Acer Day A好禮！購機多重大方送 本週北高巡迴登場

2019-07-16 12:06

赤燭沉寂4個多月 聲明「還願短期內上架無望」

2019-07-15 21:27

遊戲玩家開麥求救 男女待遇差很大

2019-07-14 18:32

一台不能「Switch」的Switch Lite 憑什麼要玩家買單？

2019-07-14 17:00

電玩世界女性玩家激增 女性向手遊崛起

2019-07-14 11:06

PC Engine Mini確定2020年3月19日推出 公布更完整遊戲陣容

2019-07-14 06:55

Facebook計畫取得《刺客教條》在內VR遊戲獨家代理權 擴展Oculus應用市場

2019-07-12 13:38

Nintendo Switch Lite上市後 任天堂仍照需求提供Nintendo DS系列機種

2019-07-12 13:37

熱門文章

西洋棋大師比賽狂勝 被發現躲廁所用手機AI作弊

2019-07-15 18:59

電腦密碼發明人安詳逝世 享耆壽93歲

2019-07-15 22:07

第七代iPod touch台灣正式開賣了！6490元起

2019-07-15 16:24

iPhone 6突然噴出火花 11歲女童秒嚇扔

2019-07-15 18:54

夏日追劇瘋！愛奇藝新戶每月90元 亞太用戶加碼送Gt TV

2019-07-15 21:58

華為進軍TV 8月發布新品「智慧螢幕」

2019-07-15 17:00

赤燭沉寂4個多月 聲明「還願短期內上架無望」

2019-07-15 21:27

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top