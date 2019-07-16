應用ARKit 3.0的iOS版《Minecraft Earth》即將開放測試，Android版本隨後就來

今年在蘋果WWDC 2019主題演講中展示的《Minecraft Earth (我的世界：地球)》，Mojang稍早宣布將於未來兩週內以有限形式開啟iOS平台測試，而後續也會開放Android平台版本測試。

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而依照Mojang說明，一旦玩家被選上獲得測試資格，必須符合年滿18歲以上，同時至少必須在每7天內遊玩一次以上，否則將會把測試資格轉讓他人使用，另外玩家也必須透過微軟帳號，或是Xbox Live帳號登入遊玩，使用裝置則必須採用iOS 10.0或Android 7.0版本以上。

初期預期開放遊玩地圖面積並不大，主要會協助微軟確認擴增實境功能應用是否正常，同時也可能以此釐清伺服器網路吞吐量可承受程度。

相比Android平台版本，iOS版本將藉由ARKit 3.0打造，其中包含運用People Occlusion與Motion Capture功能，讓更多擴增實境中的虛擬物件能以更貼近真實效果呈現，同時也能讓玩家更容易「融入」擴增時境內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》