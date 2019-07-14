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一台不能「Switch」的Switch Lite 憑什麼要玩家買單？

2019-07-14 17:00T客邦

圖／取自任天堂
圖／取自任天堂
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近日任天堂推出了全新掌機「Switch Lite」，一聽聞這個消息，許多玩家瞬間感到非常興奮，但冷靜下來後，卻發現Switch Lite似乎一點都不「Switch」，那麼任天堂推出這款產品，心中到底在打什麼算盤？

Switch與Switch Lite間的差異

任天堂在前兩年推出最新主機Switch的時候，有許多人都因為它的可拆手把（Joy-Cons）、電視底座無縫連結等創新特色，感到非常興奮。雖然當時在玩家之間，就曾為了Switch到底應該定位成「掌機」還是「家機」，而有過一番爭論，但後來大家也慢慢不去討論這件事，畢竟Switch是「兩邊討好」，可以隨著玩家的使用習慣來調整應用型態。

不過在Switch Lite這款產品上，我們看見了任天堂完全不一樣的創作思維。

首先，Switch Lite沒有可拆式手把，隨附控制器也不是Joy-Cons，沒有IR相機、沒有HD震動，而且左邊十字鍵回歸相連結構，雖然這點是比較多人稱讚的。其次，Switch Lite無法連接電視底座，換言之下方的USB Type-C 接口，僅能用來充電。

從這兩個最大的差異點可以見出，Switch Lite已經把當初Switch推出時，吸引玩家的主要特色，直接拋到九霄雲外去了。

其他有關Switch Lite與Switch較為不同的地方，還包含移除桌面立架，背面變成一體成形的平面；螢幕尺寸縮小，由6.2吋砍到5.5吋，但保留觸控功能與720P顯示能力；重量從398克降到275克；而從官方的數據上來看，Switch Lite的電池「似乎」也有加大，不然就是整體的功耗有所下降。

由此可見，Switch Lite就是一台「純粹的掌上遊戲機」，沒有特別強調的創新遊戲方式，一切回歸老掌機的平淡，活像效能進化版的 PlayStation Vita。

沒有Switch特色的Switch Lite

從先前我們的相關報導，以及外界對於任天堂一向的看法，大家都明白這家公司不是一個「追求效能」、「應用最新科技」的遊戲主機製造商，反倒「遊戲體驗」與「品牌效應」，才是任天堂屹立不搖關鍵所在。

放眼過去的任天堂產品，Wii、Wii U、NDS等，都帶給玩家嶄新的「娛樂方式」，讓主機本身不再只有「遊戲載體」這樣的功能，是真的能與作品融合在一起，給玩家全面性的感官體驗。

即便到了Switch時代，我們依然佩服任天堂的勇氣，因為他們把效能不算高檔的Tegra X1處理器，以及一片720P螢幕放在這台次世代主機上，就旁人的眼光來看，這些東西是多麼的「不合時宜」，但Switch用銷量與獨特的遊戲玩法，再一次證明了任天堂的眼光獨具，甚至超越了同為一代傳奇的Wii主機。

不過Switch Lite卻是一個令人費解的產品，效能不僅維持原樣，還拿掉了Switch的主要特色，任天堂究竟為什麼要走回頭路？

為什麼任天堂要推出Switch Lite？

說到底，「價格」與「銷量」其實就是任天堂想讓Switch生態圈，維持活絡的兩大關鍵指標。

在價格面上，拿掉許多功能的Switch Lite，比起Switch便宜了 100 美金，台灣售價更是直接砍了3,600 元，這對於特定族群的消費者而言，是非常有感覺的降幅。

雖然有不少玩家第一時間認為，Switch Lite還可以更便宜，但6,180元已經不是個難以讓人出手的價格，更何況未來還會有許多促銷與折扣。

至於在銷量部分呢？先前任天堂股東大會上，該公司高層指出「裝機率」其實對Switch而言是個非常重要的數據，畢竟遊戲開發商決定是否要在某個平台推出遊戲，該主機本身的銷售情況，會是個決定性的參考指標。

簡單來說，如果沒有人願意為主機開發遊戲，那主機本身做得再好，也是一點用處都沒有，任天堂很明白，他們不能再重蹈Wii發展末期的覆轍，那就是空有良好且創新的體驗，卻沒有任何作品能夠繼續支援。

Switch Lite的目標客群可能不是你

如果你現在手上已經有了一台 Switch，那麼 Switch Lite就跟你完全無關，畢竟再花一筆錢，購買一台功能大幅精簡的主機，聽起來並不是個合理的決定。

所以，任天堂完全不打算把現有Switch主機玩家，當成潛在的推銷對象，而是將目標轉到這些人的朋友、家人（簡單來說就是推坑，再買一台來連線對戰），以及想為小朋友添購遊戲機的父母、長輩（價格相對合理），另外就是那群已奮戰許久的3DS與2DS掌機玩家。

遙想 Switch 主機推出當時，任天堂正面表示過 Switch 不會是 3DS 與 2DS 的繼任者，有趣的是，現在 Switch Lite 推出之後，任天堂還是這樣堅持，但相信明眼人都十分清楚，接近 2 萬日幣左右的售價，就是為了承接 3DS 客群所採取的策略。

我們幾乎可以十分確定的猜想，未來 Switch 除了許多 Wii、Wii U 移植、重製過來遊戲外，可能還會有一批從 3DS、2DS 遷徙過來的遊戲陣容，起碼下一代的《精靈寶可夢》本傳，已經是最佳不可否認的最佳示範。

未來的Switch遊戲會發生什麼事？

為了兼顧成本與售價，拔掉許多功能的 Switch Lite，或許對現有的主機玩家而言，沒有太高的吸引力，但卻不免人擔心，未來 Switch 遊戲陣容的發展。

綜觀目前的 Switch 平台作品，真正有用到 IR 相機、HD 震動的第三方廠商遊戲，其實並沒有很多，大多能夠支援的遊戲，皆為任天堂本家作品。

如果 Switch Lite 銷量真的衝高，那未來遊戲開發商是否會更加斷然的，捨棄掉這些 Switch 原有的特色功能，就成了很大的隱憂。

另外，Switch Lite 只支援「手提模式」，也就是說部分遊戲雖然於 Switch Lite 上可以執行，卻仍然是無用武之地（除非額外連接 Joy-Cons 或 Pro 控制器），而部分遊戲也可能因此變得較難操作，例如《薩爾達傳說：曠野之息》的滾球解謎；有些則是根本不能對應，就像先前報導過的《超級瑪利歐派對》。（可能還是要連接 Joy-Cons 或 Pro 控制器才能遊玩，尚不確定）

Switch Lite還是能讓玩家買單，只是...

還算合理的價格，稀少的競爭對手，足夠強大的遊戲陣容，加上任天堂這塊金字招牌，Switch Lite 並不缺乏熱銷的理由，會讓人擔心的，反倒是任天堂對於 Switch 產品線未來的策略。

下一步是只能夠連接電視的Switch Pro嗎？還是乾脆出個新功能，讓 Switch Lite 能夠當作第二螢幕，讓 Wii U精神死而復生呢？老實說目前沒有人能夠算得準。

就如同Switch一開始推出時，大家直接「看衰」這個像掌機又像主機的情況一樣，Switch Lite 未來還有許許多多，我們猜想不到的可能性。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

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《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
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