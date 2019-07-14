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PC Engine Mini確定2020年3月19日推出，公布更完整收錄遊戲陣容

2019-07-14 06:55楊又肇

更新：依照日本官網說明，日版PC Engine Mini將以1萬500日圓未稅價格銷售。

日前確定由KONAMI推出以迷你機身設計的PC Engine Mini，稍早確認將會在2020年3月19日推出，並且公布更多收錄遊戲資訊。

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在北美地區，PC Engine Mini將會以TurboGrafx-16 mini為稱，歐洲地區則使用PC Engine Core Grafx mini名稱，同時各地區版本收錄遊戲內容也會有些差異，同時主機外觀設計也明顯不同。

不過，KONAMI目前尚未公布PC Engine Mini實際售價，僅確認將會在2020年3月19日推出。

而在規格方面，PC Engine Mini確定採用HDMI輸出，但解析度最高僅對應720 x 480，並且藉由HDMI輸出左右立體聲道的PCM音源，電源部分則以micro USBN供電，原廠盒裝內則僅提供單一控制手把 (具備連發功能)，並且附贈一條HDMI與micro USB連接線。

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在此次公布消息中，可以確認先前已經公布的遊戲內容之外，將同時收錄總計50款遊戲作品 (美版則僅收錄24款作品)，分別如下：

日版收錄內容：

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美版收錄內容：

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歐版收錄內容：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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