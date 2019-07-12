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【短評】郭董大翻攪 球賽9局下半2出局後才開始

Nintendo Switch Lite上市之後 任天堂仍會依照需求提供Nintendo DS系列機種

2019-07-12 13:37楊又肇

針對稍早揭曉的Nintendo Switch Lite，任天堂美國總裁Doug Bowser在稍早接受訪談時表示，未來依然會持續依照市場需求推行Nintendo DS系列機種。

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不過，雖然Doug Bowser表示仍會繼續向市場提供Nintendo 3DS系列機種，但從目前越來越多遊戲已經移往Nintendo Switch平台發行，例如《聖火降魔錄：風花雪月》、《路易吉的鬼屋》，以及即將推出的《精靈寶可夢 劍/盾》，更同時推出Nintendo Switch Lite特殊配色同捆組，顯然未來任天堂在Nintendo 3DS系列機種的銷售比重將會持續減少。

但以目前Nintendo DS系列機種售價，從79.99美元售價起跳即可購得同捆一款瑪利歐系列作品的Nintendo 2DS，甚至尺寸大一點的Nintendo 2DS XL也僅以149.99美元價格銷售，對於部分市場需求而言，依然具有購買吸引力。

就任天堂的立場而言，自然不會說明是否會以Nintendo Switch Lite取代既有Nintendo DS系列機種，但以Nintendo Switch Lite同樣鎖定隨身攜帶遊玩設計，加上任天堂本社遊戲與諸多第三方遊戲作品均開始以Nintendo Switch平台發行來看，Nintendo DS系列機種慢慢退離市場將是必然發展。

預計與《精靈寶可夢 劍/盾》同捆推出的特殊配色款Nintendo Switch ...
預計與《精靈寶可夢 劍/盾》同捆推出的特殊配色款Nintendo Switch Lite
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

NintendoSwitch任天堂

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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