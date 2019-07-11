慶祝App Store營運超過10週年 蘋果再次推出自製遊戲《德州撲克》

繼先前以股神巴菲特為角色設計的第一人稱送報遊戲之後，蘋果竟然將過去曾在iPod上推行的《德州撲克 (Texas Hold 'em)》重新翻製，並且以更精緻形式呈現。

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2006年出現在iPod裝置上，後續在2008年移植到App Store，並且在2011年從App Store下架的蘋果自製遊戲《德州撲克》，此次重新在App Store上架，其實就是為了慶祝App Store營運超過10年 (實際上目前已經是第11年)。

距離上一次釋出的1.1版本更新，此次推出的2.0版本已經相隔10年時間 (距離1.0版本更新更有11年間隔)，而整體app內容設計更是加入更多人物角色、畫面更加細膩，同時也加入更多挑戰難度，並且支援離線遊玩，另外也能選擇第一人稱視角，或是以鳥瞰視角方式遊玩。

遊戲本身採免費下載遊玩，並且支援透過Wi-Fi連結讓8人同時連線遊玩，但整體下載容量則是高達1.5GB，顯然提高畫質與增加更多角色人物也增加了不少佔用容量需求。另外，新版《德州撲克》僅限iOS 12版本以上作業系統使用。

2008年登上App Store的版本設計 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》