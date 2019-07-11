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Nintendo Switch Lite正式揭曉 台灣地區預計9/20與全球同步推出

2019-07-11 08:26楊又肇

如先前傳聞，任天堂正式宣佈推出小尺寸機種設計的Nintendo Switch Lite，並且確認採用手把不可拆離設計，同時也取消原本在手把上的紅外線感應功能，預計在今年9月20日正式推出，建議售價則為199.99美元，台灣地區售價則為新台幣6180元，一樣會在9月20日同步上市。

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跟一般版本的Nintendo Switch差異，小尺寸設計的Nintendo Switch Lite採用5.5吋螢幕，但依然維持1280 x 720顯示輸出，並未如市場傳聞採1080P規格。而雖然採用不可拆離的手把設計，但依然可透過配對方式使用額外購買的Joy-Con手持控制器。

另外，由於機身設計差異，因此Nintendo Switch Lite將無法直接使用現有電視連接座，同時機身背面也取消可外掀支撐立架，電池續航力則比一般版本略高，有可能是與螢幕尺寸縮減，同時採用新款處理器規格有關。

Nintendo Switch Lite由於採小尺寸設計，主要針對隨身攜帶遊玩使用設計，因此並未提供外接電視顯示輸出功能，預期藉此取代過往Nintendo DS系列機種。

而任天堂並未公布此次推出的Nintendo Switch Lite採用處理器等規格，但預期同樣採用NVIDIA提供Tegra處理器，但具體細節依然要等後續由任天堂確認，或是有第三方業者進行拆解才能確認。

至於顏色方面，此次推出的Nintendo Switch Lite將採用更豐富色彩設計，分別提供黃色、灰色與藍綠色，而按鍵部分則均以白色呈現，包含Home鍵、扳機鍵等按鍵也都是採白色設計。

卡匣部分可與現有Nintendo Switch採用卡匣通用，同時底下也提供安裝micro SD記憶卡插槽。

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Nintendo Switch Lite預計在今年9月20日正式推出，建議售價則為199美元，台灣地區售價則為新台幣6180元，一樣會在9月20日同步上市。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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