報導指稱迷你款Nintendo Switch Mini可能成為雲端串流遊戲最佳載具之一

富比士報導指稱，傳聞中以小尺寸設計的Nintendo Switch Mini，依然採用NVIDIA Tegra處理器，但在製程設計將會有所精進，同時螢幕也支援在掌機形式下以1080P顯示規格輸出 (原本設計僅支援在電視輸出情況下對應1080P解析度顯示)，而左右手把也將採用一體式設計，並非像現行機種採可拆離使用的Joy-Con手持控制器。

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同時，相關說法也指出任天堂或許將會成為對應Google雲端串流服務Stadia的最佳載具之一，本身不僅具備良好的傳統掌機操作介面，同時螢幕也支援1080P規格輸出，並且支援觸控操作。

而從先前任天堂稍早表明看好未來串流遊戲市場與訂閱制遊戲使用模式發展，加上更早時候也曾傳出任天堂計畫以Nintendo Switch進軍雲端串遊戲市場，甚至合作夥伴CAPCOM曾在Nintendo Switch平台推行以串流形式遊玩的《惡靈古堡7》，因此更強化任天堂可能以Nintendo Switch布局雲端遊玩體驗的說法。

若從先前Sony確定與微軟締結合作，同時微軟也計畫藉由雲端串流服務讓更多玩家接觸Xbox平台遊戲，任天堂若進一步與Google合作，或許也將跟上此波雲端串流遊戲市場發展機會。

不過，目前並沒有太多證據顯示任天堂準備與Google合作，但卻已經有不少消息顯示任天堂確實準備推出迷你款Nintendo Switch機種。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》