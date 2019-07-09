任天堂透露投入全新控制手把設計 讓玩家更容易感受遊戲內容

在先前股東會議中，任天堂社長古川俊太郎與董事宮本茂均對雲端串流遊戲與訂閱遊戲服務持正向看法，但仍認為諸如Nintendo Switch這樣的遊戲主機仍不會被全面取代，同時也認為帶來更好遊戲體驗才是最重要關鍵。

而在稍早說明中，宮本茂更透露任天堂已經投入全新控制手把設計，預期超過現有控制手把的操作互動體驗，讓玩家的操作結果可以更直接反應在螢幕上，進而獲得更直接的互動體驗。

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以目前來看，任天堂從Nintendo Wii開始便開始著重玩家與遊玩內容直接的互動，即便在後續推出的Nintendo DS系列機種，甚至目前推行的Nintendo Switch採用Joy-Con控制手把，都是鎖定讓使用者能直接與遊戲內容互動，並且模擬雙手操作體驗。

不過，現階段的使用體驗中，任天堂設計的控制手把雖然支援模擬手勢操作，但仍因感測元件與連接距離等因素，導致互動反應感受無法與玩家視覺，以及預期感受有所落差，加上現有控制手把依然受限現有設計想法，因此任天堂認為仍有提昇空間。

就宮本茂的說法，新款控制手把預期採用更簡單設計，並且讓玩家能更容易體驗遊戲中即時互動感受，預期會應用在未來遊戲主機。

目前Nintendo Switch採用Joy-Con控制手把，其實已經相當接近任天堂設計理想，但顯然目前仍未能讓任天堂滿足。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》