包含暗黑盜賊團最強首領，《一拳超人 無名英雄》公布遊戲中登場怪人

稍早確認由BANDAI NAMCO Entertainment確認將推出改編遊戲作品《一拳超人 無名英雄 (One Punch Man A Hero Nobody Knows)》，稍早再次釋出介紹影片，此次公布遊戲中預計登場怪人，包含疫苗人 (ワクチンマン，VACCINE MAN)、蚊少女 (モスキート娘，MOSQUITO GIRL)、阿修羅獨角仙 (阿修羅カブト，CARNAGE KABUTO)、深海王 (深海王，DEEP SEA KING)在內反派角色，另外也將包含暗黑盜賊團「暗黑物質」首領波羅斯 (ボロス，Boros)。

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以日本網路漫畫家ONE創作，並且由協助繪製《光速蒙面俠21》的漫畫家村田雄介進行「重製」的《一拳超人 (One Punch Man)》改編，《一拳超人 無名英雄》將以3對3團戰動作玩法遊玩，並且可以選擇操作原作中琦玉、傑諾斯、地獄的吹雪、音速索尼克、無照騎士等英雄角色，以及此次公布反派角色。

目前還無法確認遊戲中是否收錄劇情遊玩模式，同時也尚未確認是否收錄與波羅斯決戰之後劇情所登場怪人。而遊戲呈現方式，預期也會借重先前打造《七龍珠Z》、《火影忍者》系列遊戲經驗，將會重現動畫中的角色面貌。

遊戲確認將在PlayStation 4、Xbox One、Steam平台推出，但尚未確認具體上市時間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》