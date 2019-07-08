任天堂看好雲端串流、訂閱制遊戲服務，但不認為將取代現有遊戲主機

在稍早股東會議中，任天堂社長古川俊太郎除了透露目前Nintendo Online服務訂閱人數已經超過1000萬規模，同時也透露未來任天堂將會進一步新技術強化遊戲體驗，同時也預期雲端串流遊戲將會改變遊戲市場生態，同時也看好訂閱制遊戲使用模式。

分享 facebook

不過，在有「瑪利歐之父」之稱的任天堂董事宮本茂同樣預期雲端串流遊戲將會更加普及之餘，任天堂認為這些技術並不會全面取代諸如Nintendo Switch這樣的遊戲主機。

就任天堂的看法，認為諸如雲端串流等新技術帶動之下，預期將會帶來全新的遊戲使用體驗，同時也會讓全球遊戲人口增加，意味將使遊戲業者帶來更多機會，對於任天堂而言也就會有更多發展空間。

而藉由任天堂投入遊戲主機、平台的開發技術，在這樣的趨勢之下，預期將能為更多玩家帶來遊戲遊玩樂趣。

以目前任天堂藉由Nintendo Switch重振遊戲主機市場發展的情況來看，確實再次注入不少活水，同時也讓更多遊戲開發商、獨立遊戲製作者銜接更多發展機會。透過結合掌機、家用主機，以及體感、銜接不同周邊等多種玩法，更讓Nintendo Switch有更豐富的遊玩體驗，甚至能連接更多人同時遊玩的樂趣，因此帶動更多遊戲市場商機。

除了持續與更多遊戲廠商、開發者合作，任天堂近期也傳出準備推出小尺寸、精簡設計的Nintendo Switch，藉此吸引更多人加入使用，進而擴展Nintendo Switch遊玩市場。

至於針對推行遊戲訂閱使用看法，古川俊太郎表示未來將會有越來越多採用訂閱制的服務，但依照任天堂的政策仍會考量旗下產品是否以訂閱形式使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》