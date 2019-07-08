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《秘境探險》真人改編電影並不會參考現有遊戲，而是以全新故事拍攝

2019-07-08 10:51楊又肇

先前確認將在2020年12月18日上映，並且由飾演《蜘蛛人：離家日》電影主角彼得帕克的英國演員湯姆霍蘭德 (Tom Holland)擔任演出的《秘境探險 (Uncharted)》真人版電影，稍早由丹崔克坦伯格 (Dan Trachtenberg)透露故事劇情將不會直接套用現有遊戲內容。

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從丹崔克坦伯格的說法，表示不希望拍攝一佈按照遊戲原作劇情製作的電影內容，意味電影劇情將呈現與遊戲截然不同的故事走向，進而在觀看過程中產生全新感受。

同時，丹崔克坦伯格也對於喬納森羅森堡 (Jonathan Rosenberg)與馬克華克 (Mark Walker)共筆組成編劇團隊充滿信心，認為若未來頑皮狗 (Naughty Dog)未來有意再次製作《秘境探險》系列遊戲作品的話，或許此次製作的電影劇情將會是很好的參考依據。

目前《秘境探險》真人改編電影仍未完成所有選角工作，例如在今年3月時候仍在尋找演出遊戲角色蘇利文的合適人選，但至少已經確認將由湯姆霍蘭德飾演青少年時期的奈森德瑞克，而相關劇情、劇照，或是宣傳素材都尚未公布。

《秘境探險》系列是由Naughty Dog製作，描述自稱英國知名冒險家法蘭西斯德瑞克後裔的尋寶獵人奈森德瑞克尋找失落文明秘寶，並且在各地展開冒險的故事，由於故事融合冒險解謎，以及融合好萊塢電影拍攝手法的內容呈現效果，因此廣受玩家好評，目前在推出PlayStation系列平台推出4部正統故事內容，同時在PlayStation Vita、手機平台推出衍生遊戲之後，甚至在PlayStaiton 4推出外傳故事。

除了《秘境探險》確定投入真人改編電影拍攝，先前同樣由Naughty Dog製作的《最後生還者 (The Last of Us)》遊戲也傳出將投入真人電影拍攝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影英國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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