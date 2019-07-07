《瑪利歐醫生 世界》公布更多角色技能，包含支援角色能力

先前公布《瑪利歐醫生 世界》線上對戰模式之後，任天堂進一步釋出部分角色技能與線上對戰功能介紹影片。

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由任天堂攜手LINE共同打造的《瑪利歐醫生 世界》，將採用時下流行的「三消」遊玩模式，同時也將結合LINE、Facebook線上社群，讓玩家可以透過這兩個社群服務平台觀看線上好友遊玩進度，並且可以彼此贈送紅心，或是發起挑戰。

而在遊戲冒險舞台中，總共區分5個世界、200個以上關卡，同時每個月還會持續追加新的世界與關卡內容，藉此增加遊戲可玩度。

此次釋出影片，更說明包含瑪利歐醫生、耀西醫生、庫巴醫生，以及庫巴.Jr醫生角色技能，另外也可以看見每個角色均能裝備兩個發揮不同技能效果的支援角色，其中包含栗子球、慢慢龜、食人花、槌子龜等角色都會出現。

對戰遊玩模式除了一樣藉由三消方式消除病毒，使用者也能藉由持續消除病毒來填滿攻擊槽，進而將病毒送到挑戰對手的欄位中，基本上與同類型遊戲的遊玩模式很像。

《瑪利歐醫生 世界》將在7月10日推出，預計推出Android與iOS版本，其中也會支援繁體中文介面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》